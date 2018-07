Mannheim. (pol/mare) Ein 18-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag in einem Schwimmbad im Stadtteil Neckarstadt zudringlich gegenüber weiblichen Badegästen. Das berichtet die Polizei.

Der junge Mann verwickelte im Herzogenriedbad gegen 17 Uhr ein 14-jähriges Mädchen in ein Gespräch, in dessen Verlauf er sie von hinten umklammerte, ihr an die Brust griff und sich anschließend mit ihr rückwärts ins Wasser fallen ließ. Dabei habe er sie zusätzlich im Intimbereich berührt.

Nachdem das Mädchen das Wasser verlassen und weggelaufen war, soll er auch eine 15-Jährige auf die gleiche Weiche begrapscht haben.

Der junge Mann wurde festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Nötigung ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben sowie weitere Frauen, die von dem 18-Jährigen in gleicher Weise angegangen wurden. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444, zu melden.