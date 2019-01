Mannheim. (pol/mare) Die Mannheimer Mercedes-Marodeure waren wieder am Werk. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie es in der Nacht zum Mittwoch auf vier Autos abgesehen.

Ihr Ziel waren einmal mehr die Lenkrad-Airbags, in einem Fall zudem das Steuerelement des Navis einer A-Klasse. Bei den Autos in der Siegstraße, Mainstraße, Wachenheimer Straße und in der Mannheimer Straße hatten die Täter die Scheibe eingeschlagen und die Fahrzeuge so entriegelt.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselben Diebe handelt, die seit einigen Wochen ihr Unwesen treiben und es auf Mercedes-Airbags abgesehen haben.

Wer etwas in dem Fall bemerkt hat, kann sich bei der Polizei melden. Und zwar unter Telefon 0621/1744444 zu melden.