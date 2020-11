Mannheim/A6. (pol/kaf) Am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen brennenden Pkw auf der A6 in Fahrtrichtung Norden, auf Höhe des Autobahnkreuz Mannheim. Wie die Polizei mitteilt, stand beim Eintreffen der ersten Streife ein Auto auf dem Standstreifen bereits im Vollbrand. Der 64-jährige Fahrer des Citroen hatte sich bereits zuvor unverletzt und selbstständig aus dem Auto gerettet.

Für die Löscharbeiten musste die Hauptfahrbahn für etwa 20 Minuten komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die Parallelfahrbahn abgeleitet. Die Berufsfeuerwehr Mannheim war mit drei Fahrzeugen vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist unklar, die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. An dem völlig ausgebrannten Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Er musste nach Abschluss der Löscharbeiten abgeschleppt werden. Nach Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei war die A6 in Richtung Norden ab 23 Uhr wieder komplett frei.