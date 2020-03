A6 bei Mannheim. (pol/car) Am Mittwochabend verursachte ein Pkw-Fahrer beim Einscheren auf die Fahrbahn der A6 einen Unfall. Er wollte vom Beschleunigungsstreifen der A6 am Autobahnkreuz Viernheim auf den Fahrstreifen in Richtung Autobahnkreuz Mannheim auffahren. Dabei übersah er einen BMW, der sich ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen befand, so die Polizei.

Der 52-jährige BMW-Fahrer musste eine Vollbremsung hinlegen und nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte frontal mit den Leitplanken, drehte sich um die eigene Achse und fuhr dann noch einmal mit dem Heck in die Leitplanken.

Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei weiß lediglich, dass es sich um einen Pkw handelte. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich mit dem Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter 0621/470930 in Verbindung zu setzen.