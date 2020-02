Mannheim. (pol) Eine Streife beobachtete am Freitag, 19. Juli, gegen 3.50 Uhr im Mühlauhafen einen jungen Mann, der hinter seinem Fahrrad eine Mülltonne befestigt hatte und kaum vorwärts kam.

Nach Angaben der Polizei entdeckten die Beamten beim Blick in die Tonne geschätzte 250 bis 300 Kilo Buntmetall in Form von Kupferkabel. Der 28-Jährige gab an, dass er die Mülltonne samt Inhalt in der Nähe der Landzungenstraße gefunden hätte.

Da seine Identität vor Ort nicht geklärt werden konnte, wurde der junge Mann festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Die Mülltonne samt Diebesgut musste ein zweiter Streifenwagen abtransportieren.