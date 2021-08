Von Maria Stumpf

Heidelberg. Kurz vor dem Besuch des Affen- oder Elefantenhauses gab es noch einen kleinen Piks: Ein mobiles Impfteam des Kreisimpfzentrums Heidelberg und des Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes war am Sonntag ab 10 Uhr zur Überraschung vieler Tiergartenbesucher im Heidelberger Zoo. Das Interesse war groß. Einige Stunden später waren etwa 100 Menschen gegen Corona geimpft. "Ein Erfolg", resümiert Stefanie Szonn vom Roten Kreuz.

Um das Tempo der Kampagne hoch zu halten, will man mit dem Impfmobil auch die Menschen erreichen, die bislang aus unterschiedlichen Gründen den Weg in Impfzentren oder Arztpraxen nicht gefunden haben. Unbürokratisch, ohne Terminvergabe und schnell – so soll das Angebot sein. Wer Johnson & Johnson bevorzugt, weil man bei diesem Impfstoff nur eine Spitze benötigt, bekommt ihn. Wer Biontech mag, entscheidet sich gleichzeitig für eine Zweitimpfung. Letztlich verteilt sich die Nachfrage nach den unterschiedlichen Vakzinen gleichmäßig, meint Stefanie Szonn.

Tiere gucken und impfen lassen: Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Aufbau der mobilen Impfstation in Nachbarschaft von Riesenadlern, Seevögeln und Rotem Panda geht es zügig voran. Zoobesucher füllen Anmeldezettel aus, Impfärztin Vera Datzer vom Roten Kreuz beantwortet Fragen und ihre Kolleginnen ziehen derweil aus den Ampullen die einzelnen Dosen auf. "Jede geimpfte Person bringt uns einen Schritt weiter", erklärt Zoo-Kuratorin Sandra Reichler das Engagement des Tiergartens. "Da machen wir gerne mit." Für frisch Geimpfte hält der Zoo ein kleines Präsent und die Teilnahme bei einer Tombola bereit.

Der Heidelberger Zoo. Foto: RNZ-Archiv

Leander Bräutigam und Robert Gärtner aus Speyer interessieren diese netten Aufmerksamkeiten aber weniger. Die Männer um die 50 machen deutlich, dass sie sich "nicht aus Überzeugung" impfen lassen. Gezwungenermaßen seien sie nach Heidelberg gekommen. "Weil wir in den Urlaub fahren wollen." Johnson & Johnson soll es also sein. "Dann ist das wenigstens erledigt." Das ist auch für Nicole und Enrico Reich aus Koblenz das Argument. Und auch Evelyn Katzenberger aus Leimen räumt ein, dass sie sich zunächst nicht habe impfen lassen wollen. "Aber es ist wohl doch besser so. Ungeimpfte werden wohl immer mehr mit Einschränkungen leben müssen."

Für Constanze Fuchs aus Heidelberg hingegen ist das Angebot des Impfmobils "eine super Sache". Während sich die junge Mutter ihre zweite Biontech-Impfung holt, sind Mann und Kinder im Zoo unterwegs. Martin Frehmann, seine Schwester Linda und Jasmin Schmitt, alle Mitte 20 aus Mainz, wollten eigentlich nur mal wieder in den Zoo gehen. Jetzt staunen sie über das Impfmobil und reihen sich ein, um ihre Zweitimpfung zu holen. "Eine supergute Geschichte hier", sagen sie. Was auch die 17-jährige Ayla Niehus aus der Schweiz bestätigt. Zu Besuch bei den Großeltern in Heidelberg nutzt sie die Chance. "Ich werde sie wohl für den Berufsalltag brauchen. Ständig Tests machen ist auch kein Spaß."

Update: Sonntag, 1. August 2021, 21.17 Uhr

Am Sonntag Tiere bestaunen und sich impfen lassen

Wer Eintritt zahlt, der kann sich am 1. August mit Biontech oder Johnson&Johnson impfen lassen

