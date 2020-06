Heidelberg. (pol/mare) Ein rücksichtsloser Autofahrer hat am Dienstagmorgen auf der Speyerer Straße andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das berichtet die Polizei.

Ein 44-jähriger Mann war kurz vor 10 Uhr mit seinem BMW auf der Speyrer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Ampel in Höhe der Rudolf-Diesel-Straße musste er an einer roten Ampel anhalten. Die nächste Grünphase verpasste er.

Als er schließlich losfahren wollte, zog der Volvo dahinter über die linke Fahrspur an ihm vorbei und scherte so knapp vor dem BMW wieder nach rechts ein, dass dessen Fahrer eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nachdem beide Beteiligten ihren jeweiligen Standpunkt mit Gesten klargemacht hatten, fuhren beide zunächst weiter.

An der folgenden Ampel mussten beide wieder anhalten. Der Fahrer des Volvo stieg in aggressiver Haltung und mit provokanten Gesten aus, und spuckte mit Blick auf den 44-jährigen Fahrer des BMW aus.

Nachdem die beiden Männer wiederum weitergefahren waren, kam es zwischen der Montpellierbrücke und Kreuzung Ringstraße zum dritten Aufeinandertreffen. Der Volvo-Fahrer verlangsamte seine Fahrt auf der linken Fahrspur, bis er auf gleicher Höhe mit dem BMW war. Er forderte dessen Fahrer daraufhin zum Kampf auf und die Sache "wie Männer zu klären". Als der BMW-Fahrer erwiderte, das ganze über die Polizei zu klären, beschleunigte der Volvo-Fahrer und fuhr davon. Dabei überholte er mehrere Verkehrsteilnehmer rechts und gefährdete diese.

Bei dem Fahrer des Volvo soll es sich um einen etwa 30-jährigen muskulösen Mann mit sehr kurzen dunklen Haaren handeln. Er wies laut Polizei "ein südosteuropäisches Erscheinungsbild" auf.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum rücksichtslosen Volvo-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/99-1700 zu melden