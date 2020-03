Heidelberg. (hob) In der Zeit, in der gemeinsame Gottesdienstbesuche nicht mehr möglich sind, setzen die Katholische und die Evangelische Kirche ein Zeichen. Ab sofort läuten in Heidelberg mittags um 12 Uhr und abends – je nach örtlicher Tradition – um 18 oder 19 Uhr die Kirchenglocken. Es ist eine Einladung zum gemeinsamen Gebet. "Auf diese Weise möchten wir uns mit allen Menschen verbinden, die Unsicherheit verspüren oder sich allein gelassen fühlen, die in heilenden Berufen oder für den Erhalt der öffentlichen Ordnung tätig sind sowie für die, die mit dem Virus infiziert oder aus Vorsorge unter häusliche Quarantäne gestellt sind", unterstreicht Pfarrer Johannes Brandt, Leiter der Katholischen Stadtkirche. Ein Gebetsvorschlag ist auf den Homepages der Kirchen unter www.stadtkirche-heidelberg.de und www.ekihd.de zu finden.

Die Kirchentüren sind noch geöffnet. Da Menschenansammlungen aber wegen der Corona-Krise vermieden werden müssen, gibt es keine öffentlichen Gottesdienste mehr. Als Alternative dazu überträgt die Christus-Luther-Markus-Gemeinde am Sonntag um 10 Uhr auf: clm.ekihd.de einen Gottesdienst aus der Christuskirche, der von Pfarrer Maximilian Heßlein und Joachim Vette gestaltet wird. Auch die Katholische Kirche überträgt auf www.stadtkirche-heidelberg.de eine Messfeier – am Sonntag ab 18.30 Uhr aus der Jesuitenkirche. Mit dabei sind Pfarrer Johannes Brandt und Bezirkskantor Markus Uhl.