Von Werner Popanda

Frische Lebensmittel, regionale Leckereien und Handgemachtes: Die Wochenmärkte in den Heidelberger Stadtteilen sind immer einen Besuch wert. Bei den meisten kann man zudem nicht nur gut einkaufen, sondern auch Gleichgesinnte treffen und es sich gut gehen lassen. Die RNZ stellt die Märkte in einer neuen Serie vor. Heute: den Wochenmarkt im Pfaffengrund.

> Was es hier gibt: Seit 16 Jahren ist der Pfaffengrunder Geflügelhof Ehrler auf dem Markt vertreten – mit Geflügel wie Hähnchen und Puten aus eigener Haltung sowie frischen Eiern, Teigwaren sowie Gemüse und Obst aller Art. Auch Silvia Siegel aus Oftersheim hat Obst und Gemüse im Angebot, derzeit zusätzlich Nüsse aus eigenem Anbau. Und der Verkaufswagen der Wieblinger Bäckerei und Konditorei Breitenstein darf ebenfalls nicht fehlen. Darin rühmt Ulrike Döffinger besonders die hauseigene Spezialität: Streuselkuchen.

Vitaminkur an grauen Tagen: Am Gemüse- und Obststand von Silvia Siegel ist die Auswahl an Äpfeln groß. Zur Zeit hat sie auch selbst angebaute Nüsse im Angebot. Fotos: Werner Popanda

Nicht satt sehen kann man sich auch an den vielen Odenwälder Fleisch- und Wurstspezialitäten von Reiner Rettig aus Rimbach. Anabell Marohn bewirbt "Lendenpralinen" als Spezialität des Tages, also Schweinelendenstücke mit Frischkäse und Speck ummantelt. Die Spezialitäten, ergänzt sie, wechselten von Woche zu Woche: Maultaschen, Markklößchen, Leberknödel, Krautwickel oder auch Kalbfleischfrikadellen finden sich darunter. "Jede Woche schlachte ich mein Fleisch selbst. Deshalb ist meine Ware immer frisch", ist auf Rettigs Werbetafeln zu lesen.

> Die Atmosphäre: Der Kranichweg zählt zwar nicht zu jenen Pfaffengrunder Straßen, die unter einem extrem hohen Verkehrsaufkommen leiden. Aber dennoch: Der Wochenmarkt liegt direkt an der Straße, weshalb man die gemütliche Atmosphäre anderer Märkte vergeblich sucht. Vom Marktbesuch sollte einen das freilich nicht abhalten: Das bestens mit seinen Erzeugnissen vertraute Verkaufspersonal ist überaus freundlich und versucht, auf Kundenwünsche bestmöglich einzugehen.

Der Verkaufswagen von Reiner Rettig hat Odenwälder Fleisch- und Wurstwaren im Angebot.

> Das Besondere: Zum großen Bedauern vieler Stadtteilbewohner sind es aktuell nur noch vier Händler, die auf diesem Wochenmarkt ihre Waren anbieten. Das sind zwar doppelt so viele wie auf dem Wochenmarkt in Kirchheim, aber doch deutlich weniger als auf so manch anderem Markt auf Heidelberger Gemarkung. "Früher", blickt daher Gabriele Beisel vom Geflügelhof Ehrler auf bessere Marktzeiten zurück, "gab es noch einen Stand mit Blumen, einen mit Käse, einen mit griechischen Erzeugnissen wie Oliven und Schafskäse und einen mit süßen Leckereien wie Waffeln und Schaumküssen."

Doch Beisel freut sich darüber, wie gut ihr Stand bei der Kundschaft ankommt. "Sie hätten um 10 Uhr hier sein müssen, da ging die Warteschlange zurück bis zum Netto." Sprich: gut 15 Meter weit. Eben dieser bescherte dem Pfaffengrunder Wochenmarkt nach ihren Worten durchaus harte Zeiten.

Info: Der Pfaffengrunder Wochenmarkt am Kranichweg findet von Oktober bis März freitags von 8 bis 13 Uhr statt und von April bis September freitags von 7 bis 13 Uhr. Per Bus zu erreichen ist der Markt mit der Linie 34, Haltstelle "Im Heimgarten".