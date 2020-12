Von Werner Popanda

Frische Lebensmittel, regionale Leckereien und Handgemachtes: Die Wochenmärkte in den Heidelberger Stadtteilen sind immer einen Besuch wert. Auch während des Lockdowns finden sie statt. Bei den meisten kann man zudem nicht nur gut einkaufen, sondern auch Gleichgesinnte treffen und es sich gut gehen lassen. Die RNZ stellt die Märkte in einer Serie vor, heute den Wochenmarkt in Rohrbach.

> Was es hier gibt: Zehn Verkaufsstände warten auf dem Kerweplatz an der Achim-von-Armin-Straße auf Kundschaft. Angeboten werden Käse-, Wurst und Fleischdelikatessen, darunter auch Putenspezialitäten eines Bauernladens, griechische Gaumenfreuden sowie Blumen. Aktuell gibt es auch Grünes zum Advent, Süßes in einem "Knusperhäuschen", "Marmelade wie von Oma", frisch gebrühte Kaffeegenüsse sowie Obst und Gemüse in Hülle und Fülle.

Julian Schauerbeck und Ulla Textor sind am Stand von Bioland aus Sinsheim-Dühren verantwortlich. Fotos: Werner Popanda

Letzteres offeriert auch der Bioland-Stand aus Sinsheim-Dühren, der seit April 1989 in Rohrbach präsent ist. Von Verkäufer Julian Schauerbeck ist zu erfahren, dass seit der pandemiebedingten Verlegung des Marktes vom Rathaus- auf den Kerweplatz im Frühjahr nicht weniger los sei, sondern mehr. Die Menschen freuten sich, am Samstag herauszukommen, meint er.

> Die Atmosphäre: "Die Atmosphäre könnte natürlich besser sein", meint der Anbieter der frisch gebrühten Kaffeegenüsse. In der Tat präsentiert sich der teilasphaltierte Kerweplatz als Mehrzweckplatz dem Marktgast in etwa so, wie sich auch die benachbarte Eichendorffhalle als Mehrzweckhalle in der Regel bei Festveranstaltungen präsentiert: alles andere als heimelig oder idyllisch. Das Funktionale überwiegt.

Süßes Vergnügen: Marmelade auf dem Wochenmarkt.

Bis zur Verlegung des Marktes war das vollkommen anders. Viel idyllischer als auf dem neugestalteten Platz beim einstigen Rathaus konnte eine Marktatmosphäre kaum sein. Dass die Händler und gewiss auch viele Besucher nun darauf hoffen, dass der Markt möglichst bald dorthin zurückzukehren kann, ist daher durchaus nachvollziehbar.

> Das Besondere: Was sich bei Rohrbacher Traditionsveranstaltungen beobachten lässt, gilt auch für den Wochenmarkt: dass man in diesem Stadtteil nur allzu gerne miteinander ins Gespräch kommt. Beim Wochenmarkt geht das derzeit natürlich nur unter Einhaltung der Corona-Regeln. Aber man kann sich ja auch mit Abstand gut unterhalten, etwa in den Warteschlangen. Vielleicht sogar noch ein wenig besser mit einem frisch gebrühten Kaffee in der Hand.

Info: Der Rohrbacher Wochenmarkt auf dem Kerweplatz findet von Oktober bis März samstags von 8 bis 13 Uhr statt, von April bis September von 7 bis 13 Uhr. Erreichbar ist er mit den Straßenbahnen 23 und 24 sowie der Buslinie 28, Haltestelle: Rohrbach Markt.