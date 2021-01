Der Kirchheimer Wochenmarkt auf einen Blick: Neben dem Mobil von „Gocht’s Fischdelikatessen“ (links) gab es eine große Auswahl an frischem Obst und Gemüse beim Stand von „Fruchthandel Coini“. Dort bietet nun Obstbauer Georg Pfisterer seine Waren an. Foto: pop

Von Werner Popanda

Heidelberg-Kirchheim. Frische Lebensmittel, regionale Leckereien und Handgemachtes: Die Wochenmärkte in den Heidelberger Stadtteilen sind immer einen Besuch wert. Bei den meisten kann man nicht nur gut einkaufen, sondern auch Gleichgesinnte treffen und es sich gut gehen lassen. Die RNZ stellt die Märkte in einer neuen Serie vor. Heute: den Wochenmarkt in Kirchheim.

> Was es hier gibt: Auf dem Kerweplatz gibt es zum einen den Verkaufswagen von "Gocht’s Fischdelikatessen", in dem Markus Striffler und sein Team jedoch nicht nur frischen Fisch – etwa Kabeljau, Rotbarsch, Heilbutt, Seelachs, Forelle und Lachs – anbieten, sondern auch Matjes, Bismarckhering und Fischsalate aller Art, die sie selbst herstellen. Obendrein gibt es neben der obligatorischen Räucherware Spezialitäten wie Backfisch und Fischfrikadellen.

Seit 23 Jahren ist „Gocht’s Fischdelikatessen“ fester Bestandteil des Marktes. Foto: pop

Neben "Gocht’s Fischdelikatessen" war zum anderen der Stand vom "Fruchthandel Coini" eine beliebte Anlaufstelle für Freunde von frischem Obst und Gemüse. Den Stand findet man dort aber nicht mehr: Manfred Choinovski und seine Tochter Christiane sind zum Jahresende abgelöst worden vom Kirchheimer Obstbauern Georg Pfisterer. Es handelte sich hierbei allerdings nicht um eine "feindliche Übernahme", denn die Choinovskis mussten nicht aufhören, sondern wollten nicht mehr weitermachen. Die Stadt erklärte dazu auf RNZ-Nachfrage, dass "wir somit auf dem Kirchheimer Wochenmarkt ein gleichbleibend gutes Angebot mit frischem Obst und Gemüse gewährleisten können".

> Die Atmosphäre: Da der Kerweplatz in Zeiten, in denen keine Kerwe oder andere Veranstaltung stattfindet, überwiegend als Parkplatz genutzt wird, hat er einen großen Vorteil: Alle, die mit dem Auto zum Wochenmarkt fahren, finden hier einen Parkplatz.

Ein Café, von dem aus man das Wochenmarktgeschehen bequem sitzend und mit einem Getränk genießend beobachten könnte, gibt es dagegen nicht. Hierüber machte man sich in der "Kerchemer" Lokalpolitik zwar schon Gedanken, konkret herausgesprungen ist dabei aber noch nichts.

Christiane Choinovski am Stand von „Fruchthandels Choini“. Sie kommt in diesem Jahr nicht wieder. Foto: pop

> Das Besondere: Kirchheim ist der flächenmäßig größte und einwohnermäßig nach Handschuhsheim zweitgrößte Heidelberger Stadtteil. Trotzdem gibt es nur zwei Stände auf dem Markt. Das liegt vielleicht daran, dass es in den Kirchheimer Bauernaussiedlungsweilern Neurott, Kirchheimer Hof und Kurpfalzhof viele Hofläden gibt, die nicht nur am Freitag geöffnet sind. Womöglich aber auch daran, dass es mit dem "Kirchheimer Bauernmarkt", zu dem Manfred Becker vom Kurpfalzhof am Samstagvormittag in den Hof des Heimatmuseums einlädt, einen zweiten wöchentlichen Obst- und Gemüsemarkt gibt.

Info: Der Kirchheimer Wochenmarkt auf dem Kerweplatz findet von Oktober bis März freitags von 8 bis 13 Uhr und von April bis September freitags von 7 bis 13 Uhr statt. Er ist mit der Straßenbahnlinie 26 und mit der Buslinie 33, Haltestelle jeweils Kirchheim-Rathaus, zu erreichen.