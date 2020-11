Für viele Neuenheimer ein Muss: Zweimal wöchentlich – mittwochs und samstags – herrscht auf dem Marktplatz direkt am Kirchturm reges Treiben. Marktbeschicker aus Heidelberg und dem Umland bieten dort dann ihre Waren an. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Frische Lebensmittel, regionale Leckereien und Handgemachtes: Die Wochenmärkte in den Heidelberger Stadtteilen sind immer einen Besuch wert. Bei den meisten kann man zudem nicht nur gut einkaufen, sondern auch Gleichgesinnte treffen und es sich gut gehen lassen. So auf dem Neuenheimer Wochenmarkt.

> Was es hier gibt: Obst und Gemüse, Fleisch-, Fisch- und Käsespezialitäten, Backwaren, Kuchen, Honig und Blumen: Auf dem Wochenmarkt in Neuenheim ist das Angebot breit gefächert. Der Markt hat eine lange Tradition. Früher transportierten Frauen aus Handschuhsheim ihre Waren frisch vom Feld mit dem Handkarren hierher. "Meine Großmutter stand schon vor 111 Jahren hier auf dem Markt", verrät Rainer Weisbrod, der Walnüsse, Pflaumen und die letzten Tomaten der Saison verkauft. Im Gegensatz zu früher sind heute mehrere Gärtnereien aus dem benachbarten Stadtteil präsent, darunter ein Nebenerwerbsbetrieb sowie ein Anbieter von Demeter-Produkten.

Neben Obst und Gemüse bietet der Stand der Wölperts selbst gemachte Marmeladen an. Foto: Katzenberger-Ruf

> Die Atmosphäre: Der Marktplatz mit dem Turm des alten Kirchleins in der Mitte ist schon eine Art "Kommunikationsknotenpunkt". Wer sich trifft, verabredet sich gern auf einen Kaffee oder ein Glas Sekt in einer der nahe gelegenen Gaststätten oder zurzeit eben davor. Ein Knackpunkt: Die unübersichtliche und zum Teil gefährliche Verkehrssituation in der Ladenburger Straße während der Markttage. "Eigentlich müsste man die Straße mittwochs und samstags sperren und nur die Marktbeschicker mit ihren Fahrzeugen durchlassen", fordern daher Besucher. Derweil nimmt sich Andreas Hensen für den Einkaufsbummel auf dem Wochenmarkt gern viel Zeit. Er schätzt vor allem das regionale und saisonale Angebot und weiß inzwischen genau, wann was wächst.

Ziegenkäse in allen Variationen gibt es bis 5. Dezember am Stand des Ziegenhofs Nußloch. Foto: Katzenberger-Ruf

> Das Besondere: Am Stand von Michael und Ulrike Wölpert aus Handschuhsheim, zwei Marktbeschicker "im Nebenerwerb" mit Stand direkt am Kirchturm, gibt es außer Obst und Gemüse aus eigenem Anbau auch selbst gemachte Marmeladen zu kaufen. An jedem zweiten Wochenende im Monat kommt Frank Martin, der "Weststadtimker", nach Neuenheim. Der Physiotherapeut hat das Imkern vor einigen Jahren als Hobby entdeckt und Bienenstöcke in der Weststadt, der Altstadt, am Gaisberg und am Steinberg stehen. Seit etwa drei Jahrzehnten hat zudem der Ziegenhof Nußloch einen Stand mit vielen Spezialitäten. Letzter Verkaufstag ist allerdings der 5. Dezember. Danach gehen die Ziegen erst mal "in Mutterschutz" und bringen ab Februar ihren Nachwuchs zur Welt. Ein Original aus Freiburg – "Stefans Käsekuchen" – wird seit rund zehn Jahren auf dem Wochenmarkt verkauft. Er soll zu den besten Käsekuchen der Welt gehören.

Info: Der Wochenmarkt in Neuenheim auf dem Marktplatz (Ecke Ladenburger Straße/Lutherstraße) findet mittwochs und samstags von 8 bis 13 Uhr statt.