Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Jeder dritte Heidelberger hat eine Migrationsgeschichte. Und die Hälfte der Kinder und Jugendlichen sind selbst nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren oder haben mindestens einen Elternteil aus dem Ausland. Das Interkulturelle Zentrum (IZ) möchte den Austausch der Heidelberger mit und ohne Migrationsgeschichte fördern - und fragte zur Eröffnung der Internationalen Wochen gegen Rassismus am Dienstag bei den Fraktionen im Gemeinderat nach: "Was kann eine Kommune tun, um Zusammenhalt zu fördern?". Fünf Stadträte diskutierten auf dem Podium.

"Die Kommune ist der erste Ort, an dem man sieht, ob der Zusammenhalt funktioniert", meinte Sandra Detzer (Grüne). Und dort müsse auch etwas dafür getan werden: "Zusammenhalt kann man nicht im Supermarkt kaufen", erklärte sie. Für Karl Breer (FDP) stehen die kleinen und mittleren Betriebe in der Pflicht. "Nichts hilft besser, als gemeinsam ein Problem zu lösen", sagte der Stadtrat, der selbst Unternehmer ist. Breer kam aus dem Sauerland nach Heidelberg - und sagte lachend: "Der Kulturschock ist nicht zu unterschätzen."

Andreas Grasser (SPD) wurde in Sibirien geboren. Als Russlanddeutscher kennt er Menschen aus seinem familiären Umfeld, die zuletzt AFD gewählt haben. Diskriminierende Witze oder Sprüche gehen für ihn gar nicht: "Ich halte es für absolut notwendig, immer dagegen zu halten."

Diskutiert wurde auch über den Heimatbegriff - vor dem Hintergrund, dass die neue Bundesregierung ein Heimatministerium geschaffen hat. "Ich finde es gut, wenn es richtig ausgestaltet ist", meinte CDU-Stadtrat Matthias Kutsch. Natürlich habe niemand die Pflicht, sich heimisch zu fühlen, "aber es wäre schön, wenn’s so wäre". Sahra Mirow (Die Linke) war damit nicht zufrieden: "Ein Heimatministerium sehe ich kritisch, weil der Begriff Heimat rechtsnational besetzt ist." Damit würden eher Grenzen geschaffen und die leidige Leitkulturdebatte nur wieder aufgewärmt.

Die anderen Diskutanten dagegen plädierten dafür, den Begriff Heimat wieder stärker zu machen. Auch viele Vereine von Migranten, so wurde argumentiert, bezögen sich bei ihren Veranstaltungen häufig auf ihre Heimat. Man müsse darüber diskutieren, ob manche dieser Vereine nur "im eigenen Saft kochen" oder ob es zu einem Austausch komme, so Karl Breer. Wer eine Veranstaltung plant, solle sich gerne an den Gemeinderat wenden, so die Podiumsgäste. "Es ist recht einfach, an uns heranzutreten", sagte Grasser. "Selbst wenn es bei der ersten Fraktion nicht klappt, kann man es bei der nächsten versuchen." Kommunen können also mit ihrer Unterstützung für Aktionen wie die Wochen gegen Rassismus viel tun, so das Fazit des Abends. Kutsch bewertet die Entwicklung in Heidelberg so: "Wir sind jetzt seit der IZ-Gründung auf Seite sieben des Buches - es ist aber schon jetzt eine Erfolgsgeschichte".