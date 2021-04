Heidelberg (hob). Eine Förderung von insgesamt 6,5 Millionen Euro erhalten drei Heidelberger Wissenschaftlerinnen für ihre herausragende Grundlagenforschung. Der Europäische Forschungsrat (ERC) bewilligte ihnen jeweils einen ERC Consolidator Grant. Damit werden die Forschungsarbeiten für den Zeitraum von fünf Jahren unterstützt.

Frauke Gräter ist Professorin für Molekulare Biomechanik an der Universität und leitet zugleich eine Forschungsgruppe am Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS). Sie nutzt Methoden des Hochleistungsrechnens und Simulationstechniken und kümmert sich um die Frage, wie mechanische Kräfte die inneren Abläufe des lebenden Organismus beeinflussen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Proteinen. Die Ergebnisse der Arbeit könnten wichtige Hinweise liefern für das Verständnis von Alterung und Schmerz.

Christine Selhuber-Unkel. Foto: Schwerdt

Auf dem Gebiet der Astrophysik erforscht Saskia Hekker die inneren Strukturen von Sternen mithilfe ihrer globalen Schwingungen. Ein besonderes Augenmerk legt Hekker dabei auf die "Roten Riesen" – große, leuchtkräftige Sterne. Hekker ist Professorin für Theoretische Astrophysik an der Uni Heidelberg und leitet die Arbeitsgruppe "Theorie und Beobachtungen von Sternen" am HITS.

Saskia Hekker. Foto: HITS

Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten von Christine Selhuber-Unkel stehen neuartige Materialien, deren Funktionen durch molekulare Bausteine und Nanoteilchen kontrolliert werden. Die Wissenschaftlerin forscht am Institute for Molecular Systems Engineering (IMSE) der Universität an der Schnittstelle von Chemie, Physik, Materialwissenschaft und Biologie. Ihr Ziel ist es, durch äußere physikalische Kräfte Zellfunktionen zu steuern. Dafür kombiniert sie photoschaltbare Materialien mit einem komplexen optischen System, das Laserlichtpulse verwendet. Dieser Laser soll wie ein "Stift" eingesetzt werden, um Zellfunktionen dreidimensional zu schreiben und das Wachstum von Zellgewebe zu ermöglichen.