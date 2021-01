Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Ein wenig Schnee, so wie dieser Tage – und viele Kurpfälzer sind komplett aus dem Häuschen. Vor sechs, sieben Jahrzehnten hätten die paar Flocken noch keinen begeistert. Denn damals war Heidelbergs Hausberg, der Königstuhl, ein echtes Wintersportparadies, und für die Skifahrer musste Frau Holle schon mehr aus ihren Kissen schütteln – was sie früher auch noch regelmäßig tat. Am beliebtesten war bereits damals der Kohlhof, aber die Heidelberger eroberten fast jeden Hang am Königstuhl – und selbst auf dem Heiligenberg wurde eifrig Ski gefahren. Ein Blick ins RNZ-Archiv.

> Ski in der Bahn verboten – Januar 1948: Nicht nur die Heidelberger, auch das Umland will vor über 70 Jahren zum Skifahren nach Heidelberg – doch die Verkehrsbetriebe spielen nicht mit. So heißt es in der RNZ: "In Anbetracht der schwierigen Beförderungsverhältnisse und der vordringlichen Durchführung des Berufsverkehrs können in den Zügen der OEG Ski und Rodelschlitten weder befördert noch von den Reisenden mitgenommen werden."

> Rodelspaß trotz Eiseskälte – März 1949: Der Winter 48/49 ist lange "fast schneelos", doch im März setzt heftiges Schneetreiben ein. Die Wintersportler frohlocken – doch bei minus acht Grad haben viele andere Sorgen: "Hunderte von Heidelberger Familien besitzen kaum noch etwas Brennstoff, um halbwegs dem Kälteeinfall zu begegnen." Die Jugend lässt sich aber nicht unterkriegen – und strömt zum Ski- und Schlitten-Rennen des Ski-Clubs am Kohlhof: "Zugelassen sind alle Jahrgänge von 1940 bis 1923 männlich und weiblich. Ein Feuer im Freien wird die Teilnehmer äußerlich und heiße Getränke innerlich erwärmen."

> Mit Neuschnee ist zu rechnen – Februar 1953: Was die Stadt heute in den Ausnahmezustand versetzen würde, ist damals eine kurze Meldung: "Die Bergwetterwarte Königstuhl teilt mit, daß es auf dem Königstuhl nicht taut. 45 Zentimeter Pulverschnee bilden ein ideales Feld für Ski- und Rodelfreunde. Mit Neuschnee ist zu rechnen."

Autos, soweit das Auge reicht: Der Andrang zum Skifahren sorgte früher häufig für Verkehrschaos am Königstuhl. Foto: Ballarin

> Sturm auf den Königstuhl – Januar 1954: Es klingt wie in einem Skigebiet in den Alpen: "Schon am frühen Nachmittag glich das Massiv des Königstuhls einem Ameisenhaufen: Spaziergänger, Skifahrer, Kinder mit Schlitten, alles tummelte sich mit glänzenden Augen und geröteten Wangen auf den schneebedeckten Hängen." Die Post setzt Sonderbusse nach Drei Eichen ein – mit einer bahnbrechenden Neuerung: "Am hinteren Ende sind Drahtkörbe angebracht, in die die Ski hineingelegt werden konnten – eine Einrichtung, die viel zur schnellen Abwicklung des Verkehrs beitrug."

> Nichts gibt’s, was unser Drängen hemmt – Februar 1955: Weiße Herrlichkeit und Fastnacht inspirieren den großen Stadtredaktionsdichter Horst Busse: "Alaaf, Hajo, Helau, aha ... / Nun ist der Winter endlich da! / Vor Matt- und vor den Fensterscheiben / Herrscht Schnee- (teilweis’) und Faschingstreiben / Wer möchte da noch lange bitten / Die Ski heraus und Rodelschlitten! / Schnell in die Bergbahn reingeklemmt / Nichts gibt’s, was unser Drängen hemmt / Zum Königstuhl in luft’ge Höh’ / Und dann hinein nur in den Schnee ... / Die Abfahrt herrlich wie im Traum geht / Besonders wenn auf ihr kein Baum steht / Und steht da grad ein Wurzelbaum / Dann schießt man halt nen Purzelbaum / Denn jeder weiß, ein Sturz im Schnee / Tut selten (höchstens hinten!) weh."

Was für eine Winterkulisse: So traumhaft war die Abfahrt vom Königstuhl bis in die Weststadt. Foto: Lossen Fotografie

> Eine dahinrutschende Wagenkolonne – Dezember 1957: Eines ist damals wie heute: Schneit’s, herrscht Verkehrschaos. "Was sich da auf den Königstuhl zubewegte, war eine aneckende, kotflügelverbeulende und dahinrutschende Wagenkolonne. An der Abfahrt Schloß-Hotel-Molkenkur fand sie ihren Höhepunkt durch einige querstehende Fahrzeuge, die mit ihren leerdrehenden Rädern die ohnehin schneeglatte Fahrbahn in eine spiegelnde Eisfläche verwandelten." Doch zum Glück ist "die Polizei mit einem Aufgebot von zwei Mann erschienen, um die verursachten Kotflügel- und Stoßstangenschäden an Ort und Stelle aufzunehmen".

> St. Moritz am Königstuhl – Januar 1959: Die RNZ wird übermütig – und ruft "St. Moritz am Königstuhl" aus, mit "Wintersporttagen wie selten" und einer "Völkerwanderung mit Ski und Rodel". Am Wochenende habe "der Wald bald wegen Überfüllung schließen müssen". Auch Kollateralschäden gibt es: So hätten Spaziergänger oft "blitzschnell zur Seite springen müssen" – der Redakteur tadelt: "Gewiß ist’s der Traum aller Skifahrer, in Schußfahrt zu Tal zu brausen, aber wenn die einzige Bremsmöglichkeit ein Baum oder ein anderer Skiwanderer ist, so geht das zu weit." Aber immerhin: "Am Samstag und Sonntag wurde am Kohlhof nur je ein Knochen gebrochen."

> Sind die besten Zeiten vorbei? – Februar 1962: Kritik an der Skiherrlichkeit kommt Anfang der 60er auf. Ein passionierter Skifahrer erinnert sich in der RNZ, "wie schön vor 20, 30 Jahren das Skilaufen auf dem Kohlhof war". Doch inzwischen würden Zäune, Drähte und Maulwurfshügel das Vergnügen stören. Früher, so der Mann, hätten die Obstbaumwarte die Kohlhofwiesen für die Skisportler hergerichtet – jetzt fühle sich offenbar keiner mehr zuständig.

Bereitmachen für die Piste: An der Bergstation auf dem Gipfel des Königstuhls stiegen die Skifahrer aus. Foto: Lossen Fotografie

> Der Traum vom Skimekka Kohlhofwiese – Dezember 1965: Die Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH (HSB) schreibt tiefrote Zahlen und und sucht verzweifelt Einnahmequellen. Ihre Idee, um die Menschen in Bergbahn und Busse zu locken: "Ein 250 Meter langer Skilift am Kohlhof, vielleicht sogar mit Flutlicht, und eine Schneekanone." Der Haken: "Unter den augenblicklichen Verhältnissen wäre der Wasserbedarf von 11 Kubikmeter in der Stunde nicht sichergestellt."

> Das internationale Schneeparadies – Dezember 1968: Der Ruf des Wintersport-Dorados Heidelberg spricht sich weltweit herum: "Ein internationales Publikum hat sich im Schneeparadies eingenistet. ,Simone, mon amour’, ruft eine junge Französin ihrem Sprößling nach, der soeben drei Meter von einem Baum entfernt kopfüber im Schnee gelandet ist. ,Good luck, keep your feet down’ lautet die letzte Regie-Anweisung eines Amerikaners für den stolzen Filius, der sogar einen Schlitten mit Lenker und Bremse heraufgebracht hat."

> Skifahren bis in den Sommer? – Oster-Ausgabe 1972: Sensationsmeldung in der RNZ: Die HSB macht ernst – und baut den Königstuhl mit einer künstlichen Piste zum Dauer-Skigebiet aus. Das Prinzip ist einfach: "Eine Art Kühlunterlage, die als Abfallprodukt für die Weltraumforschung entstand, und die auf jedem geeigneten Hang verlegt werden kann." Schneekanone an – und schon herrsche allzeit "Ski und Rodel gut" – erst "ab 27 Grad" komme dieses Prinzip an seine Grenzen. Das Beste ist: Es geht schon am Ostersamstag los: "Die Eröffnung der Anlage ist für heute, Samstag, 10 Uhr festgesetzt. Die Skifahrer werden eine Piste vorfinden, wie sie ihnen der schönste Winter kaum bescheren kann. "

> April, April – April 1972: Angeschmiert! Die RNZ löst auf: Das mit der Kühlunterlage war ein Aprilscherz. Darauf rein fiel wohl keiner, denn bei Regen und Nebel war niemandem zum Skifahren zumute – zum Glück für die RNZ, denn: "Unsere einzige Befürchtung war, daß es möglicherweise tatsächlich schneien könnte."