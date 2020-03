Eigentlich soll dieser Zaun am Kirchheimer Friedhof verhindern, dass sich Wildschweine hier austoben können, doch Walter Frauenfeld zeigt, dass der Zaun dafür nicht taugt. Foto: pop

Von Werner Popanda

Heidelberg-Kirchheim. Wer denkt, dass Wildschweinrotten sich nur in dichten Waldgebieten aufhalten und von dort aus ihre Feldzüge auf benachbartes Garten- und Parkterrain unternehmen, liegt falsch. Denn eine Rotte hat sich auf dem Kirchheimer Feld jenseits des Cuzarings im Süden des neuen Bolzplatzes niedergelassen. Walter Frauenfeld, der langjährige Vorsitzende des lokalen Obst- und Gartenbauvereins, ist ihnen auf die Spur gekommen.

Zuerst fiel ihm auf, dass Fallobst und Nüsse, die üblicherweise im Herbst und Winter auf der Erde liegen, über Nacht spurlos verschwanden. Anschließend fielen ihm Laufspuren ins Auge, die nur von Keilern, Bachen und Frischlingen stammen können. Beispielsweise entlang des Dammes, der die B 535 vom Kirchheimer Friedhof trennt.

Tagsüber lassen sich die Schwarzkittel in der Regel nicht sehen, doch hat Frauenfeld an mehreren Zäunen der Gartenanlagen festgestellt, dass diese den Wildschweinen nicht genug Widerstand geboten haben. Und auch weiterhin nicht bieten. "Bei mir", so Frauenfelds Zwischenfazit, "sind die mittlerweile fünf Mal rein". Er sei jedoch nicht allein das Opfer des unerwünschten Besuchs.

Der Besitzer eines Kleingartens nördlich des Heuauer Weges habe ihm erklärt, dass er am helllichten Tag eine Wutz direkt neben dem Gartenhaus liegen gesehen habe, die plötzlich und sehr energisch das Weite in Richtung Cuzaring gesucht habe, als er in den Garten getreten sei. Wohlgemerkt durch einen geschlossenen Maschendrahtzaun hindurch.

Ein anderer Nachbar, der ehemalige Stadtteilvereinsvorsitzende Dieter Berberich, hat laut Frauenfeld beobachtet, wie eine Drei-Zentner-Wildsau im Kirchheimer Feld unterwegs war. Weitere Nachbarn wollen sogar die ganze Rotte gesehen haben oder aber beim Wildschweintreiben einen "Mordsschlag" gehört haben, der so laut gewesen sei, wie wenn "jemand einen Baum fällt".

Dass sich eine Wildschweinrotte dieses Feld zum ständigen Aufenthaltsort erwählt hat, bestätigt auch Wolfgang Morr vom Landschafts- und Forstamt der Stadt. Und ebenso wie Frauenfeld führt auch dieser die Wildschweinansiedlung vor allem darauf zurück, dass einige Grundstücke in dieser Ecke des Kirchheimer Feldes schon seit vielen Jahren im Dornröschenschlaf liegen und komplett verwildert sind. Damit böten sie den Wildschweinen ein geradezu optimales Obdach. Hinzu käme, dass der Weg südlich des Bolzplatzes in einer Sackgasse am Cuzaring endet und daher Spaziergängern mit Hunden gemieden werde.

Frauenfeld hat nun konkrete Schutzmaßnahmen für seinen Garten ergriffen und diesen zusätzlich mit Baustahlmatten eingezäunt. Noch effizienter sind für Morr allerdings Elektrozäune. Maschendrahtzäune dagegen seien völlig untauglich zur Abwehr von Wildschweinen. "Die gehen", so Frauenfeld, "einfach mit dem Rüssel drunter und heben den Zaun hoch oder sie lassen sich seitlich gegen den Zaun fallen und drücken ihn ein". Das geschehe nicht nur bei privaten Gärten, sondern auch mit den Zäunen des Kirchheimer Friedhofs. Auch hier hat Frauenfeld bereits hochgehobene oder eingedrückte Maschendrahtzäune ausgemacht. Weshalb es nur eine Frage der Zeit sein dürfte, wann auch der Friedhof in Mitleidenschaft gezogen werde.