Stehtische statt Tanzfläche: Der Club 1900 in der Hauptstraße 117 stellt auf Barbetrieb um. Geöffnet ist ab sofort immer am Wochenende von 21 bis 4 Uhr. Foto: pr

Heidelberg. (ani) Clubs und Diskotheken trifft die Corona-Krise besonders hart: Seit März sind sie geschlossen – und das bleibt wohl auch erst einmal so. Werner Schäfer jedenfalls, Inhaber des "Club 1900" in der Hauptstraße, sagt: "Ich gehe nicht davon aus, dass wir dieses Jahr den Disco-Betrieb wieder aufnehmen dürfen."

Weil das den wirtschaftlichen Ruin für die Disco mitten in der Altstadt bedeuten würde, haben Schäfer und sein Team jetzt umgeschwenkt: Ähnlich wie die Tangente in der Kettengasse wird aus dem Tanzlokal wenigstens vorerst eine Bar. Am Freitagabend wurde der Betrieb bereits aufgenommen.

"Wir haben dafür extra komplett renoviert und umgestaltet", berichtet Schäfer. Auf der großen Tanzfläche stehen nun Stehtische – schließlich darf coronabedingt noch immer nicht getanzt werden –, die Wände bekamen einen gänzlich neuen Anstrich, es wurden neue Bilder aufgehängt und die Bar neu gestaltet.

"Wir halten uns bei dem Betrieb natürlich an die Hygienevorschriften", sagt Schäfer. Das heißt: Bei der Umgestaltung wurde darauf geachtet, dass die Gäste nicht zu eng beieinander sitzen und der Mindestabstand entsprechend eingehalten wird. Etwa 60 Personen könnten so maximal gleichzeitig in den Club 1900. Wenn Schäfer noch eine entsprechende Genehmigung bekommt, möchte er auch eine Außenbewirtschaftung anbieten. Zudem könne er sich vorstellen, den Innenbereich seines Clubs künftig für Privatfeiern zu vermieten. Aber auch hier stehen noch Verhandlungen mit der Stadt an. Dennoch ist er sicher, dass durch den Barbetrieb nun immerhin die Kosten für Miete und Strom eingespielt werden könnten. Das sei dringend nötig. Denn klar ist auch: "Die Zeit der Schließung ging an die Substanz." Glücklicherweise sei sein Vermieter durchweg "sehr kooperativ" gewesen. So könne es nun langsam wieder bergauf gehen.