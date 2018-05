Von Michael Ehmann

Heidelberg. Vor genau 75 Jahren, am 15. September 1942, wurden 14 Mitglieder der Widerstandsorganisation "Lechleiter-Gruppe" in Stuttgart mit dem Fallbeil hingerichtet. Mutige Männer und Frauen, die sich gegen das NS-Regime gestellt hatten. Eines der Opfer war Alfred Seitz. Er arbeitete seit 1939 als OP-Pfleger im Krankenhaus Rohrbach, der heutigen Thoraxklinik.

Der Initiator der Gruppe, Georg Lechleiter, war führendes Mitglied der KPD in Baden und verfügte über journalistische Erfahrung. Am 22. Juni 1941 fasste die kleine konspirative Gruppe den Beschluss, eine antifaschistische Zeitung unter dem Titel "Der Vorbote" aufzulegen. Sie sollte insbesondere bei den Arbeitern im Raum Mannheim auf die Machenschaften des Regimes hinweisen. Der Leitspruch der Gruppe lautete: "Hitler hat den Krieg begonnen, Hitlers Sturz wird ihn beenden."

Das entscheidende Treffen fand in der Karlsruher Straße 46 in Rohrbach statt, der Wohnung des Ehepaars Käthe und Alfred Seitz. Was die Gruppe nicht ahnen konnte, war, dass vermutlich schon zu diesem Zeitpunkt eines ihrer Mitglieder, Gustav Süß, die Aktivitäten an die Gestapo verraten hatte. Vier Ausgaben des "Vorboten" kamen zustande, vor Fertigstellung der fünften wurden die Mitglieder im Februar 1942 verhaftet. Am 14. Mai 1942 begann der Schauprozess des Volksgerichtshofs im Mannheimer Schloss, zu dem eigens aus Berlin Karl Engert, Vizepräsident des Volksgerichtshofs, als Richter angereist war. Alle 14 Angeklagten wurden zum Tode verurteilt.

Alfred Seitz war einer der ersten Krankenpfleger der späteren Thoraxklinik. Sein Verhältnis zu den damals überwiegend katholischen Ordensschwestern, den sogenannten Bühler Schwestern, war ausgesprochen gut. So war sein letzter Wunsch gegenüber dem Gefängnisgeistlichen, dass man die Schwestern von ihm grüßen solle.

In den frühen Morgenstunden des 15. September starben mit elf weiteren NS-Justizopfern drei aus einer Familie: um 5.10 Uhr Käthe Seitz, um 5.23 Uhr Alfred Seitz und um 5.47 Uhr Philipp Brunnemer, der Vater von Käthe Seitz. Die Hinrichtung wurde im Lichthof des Justizgebäudes in Stuttgart durch Scharfrichter Johann Reichhart mit dem Fallbeil vollzogen.

Die sterblichen Überreste der 14 Hingerichteten wurden noch am gleichen Tag von Stuttgart in die anatomischen Institute Heidelberg, Tübingen und Freiburg zu Lehr- und Forschungszwecken überführt. Ihre Namen wurden am nächsten Tag an öffentlichen Stellen - insbesondere in Mannheim - auf Plakaten bekannt gegeben. In einem zweiten Prozess, der am 21. Oktober 1942 vor dem Oberlandesgericht Stuttgart unter Vorsitz des berüchtigten NS-Richters Hermann Cuhorst stattfand, wurden zwölf weitere Personen angeklagt. Fünf wurden zum Tode verurteilt und am 24. Februar 1943 hingerichtet.

Die Erinnerung an die Lechleiter-Widerstandsgruppe ist besonders Max Oppenheimer, selbst Verfolgter des NS-Regimes, und dem Engagement der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) zu verdanken. In Heidelberg erinnert auf dem Bergfriedhof ein Ehrengrabmal an die Frauen und Männer des Widerstandes. An das Ehepaar Seitz erinnern zudem die Seitzstraße und zwei Stolpersteine vor dem Haus in der Karlsruher Straße 46, direkt am Eichendorffplatz.

Info: www.stolpersteine-heidelberg.de/kaethe-alfred-seitz.html