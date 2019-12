Sie ist die beste Goldschmiedin der Region und drittbeste in ganz Baden-Württemberg: die 22-jährige Marie Bernhard. Ausgebildet wurde sie in Heidelberg bei Kirsten Ehhalt-Vusec. Foto: Friederike Hentschel

Von Hans Böhringer

Heidelberg. Von Marie Bernhards Arbeitstisch hängt eine große, offene Plane herab wie ein Sack, sie nennt es liebevoll "Fell": Darin liegen Hämmer, Feilen, Zangen, dazwischen Goldreste, die während der Arbeit ohne das "Fell" vom Tisch gefallen wären. Verschwenderisch zu sein kann sich eine Goldschmiedin nicht erlauben. Sorgfalt, Genauigkeit, Ausdauer und vor allem auch Geduld brauche man für die Herstellung der filigranen Schmuckstücke, erklärt die 22-Jährige. Das hatte sie in den letzten drei Jahren bei der Heidelberger Goldschmiedemeisterin Kirsten Ehhalt-Vusec erlernt und ihr Können bewiesen: Diesen Herbst wurde Marie Bernhard bei dem Wettbewerb "Profis leisten was" zur besten Goldschmiedin der Region und zur drittbesten Baden-Württembergs gekürt. Bewertet wurde ihr Gesellenstück, mit dem sie diesen Sommer ihre Gesellenprüfung bestand.

"Vor dem Ofen stehen und hämmern", so hätte sie sich ihr Handwerk früher vorgestellt, gibt Bernhard zu, ergänzt aber: "Es ist romantischer als die Vorstellung." Sie schwärmt vom Aussuchen der Edelsteine, um die sich der Arbeitsentwurf formt: "Wir haben schon direkt ein Schmuckstück vor Augen." Für ihr Gesellenstück wählte sie als Zentrum einen herzförmigen Morganit – eine rosa Edelstein-Varietät. Dann beginnt die eigentliche Arbeit: Für die Fassung des Steins wird Golddraht gewalzt, gezogen und verlötet. Bernhard nennt diesen Prozess eine "Gratwanderung", denn ist die Fassung zu dick oder zu dünn, heißt es oft: einschmelzen. "Das muss man aushalten." Frustrationstoleranz ist wichtig für eine Goldschmiedin: "Bei Mechanismen und Schlössern muss man viel ausprobieren", so Bernhard, "aber wenn die Mechanik klackt, das ist das schönste Gefühl."

Ein Rundblick in Ehhalt-Vusecs Werkstatt offenbart, wie vielseitig die Arbeitsmethoden sind: Im "Fell" liegen die Handwerkzeuge, daneben steht für das Zusammenschweißen von Goldstücken ein Lasergerät mit Fadenkreuz im Okular und Abzugspedal. Hammer und Laser – Kraft und Präzision, die Goldschmiedekunst braucht das eine wie das andere. In den ersten Wochen hatte Marie Bernhard Muskelkater in den Armen und schmerzende Finger. Ihre Fingernägel seien auch heute durchs Feilen geformt, Lötmaterial abzubekommen sei unvermeidlich, auch der Laser schieße manchmal in einen Finger – aber nur ein "Nadelstich" sei das, meint sie.

In ihrem Beruf sei sie eher durch Zufall gelandet, erklärt Marie Bernhard. Ursprünglich wollte sie "Transportation Design" studieren und bei Ehhalt-Vusec nur ein Vorpraktikum absolvieren. "Ich habe großes Glück, hier zu arbeiten", sagt sie heute, denn ständig sei ihre Kreativität gefordert. Alle Schmuckstücke seien Unikate und ihre Chefin lasse ihr schöpferische Freiheit, bei der Gravierung etwa heiße es oft: "Denk dir was aus."

Auch für den kreativen Aspekt ihrer Arbeit wurde Bernhard ausgezeichnet, sie ist zweite Landessiegerin im Wettbewerb "Die gute Form" – für die nächste Runde, den Bundeswettbewerb, hat sie sich ebenfalls qualifiziert, ihre Platzierung steht noch aus.