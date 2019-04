Von Timo Teufert

Heidelberg. Karl Hofstätter, der Geschäftsführer der Weißen Flotte in Heidelberg, und sein Team hatten die Qual der Wahl: 142 Namensvorschläge von Lesern der Rhein-Neckar-Zeitung sind für den jüngsten Neuzugang der Flotte zusammengekommen. Für das elegante Schiff, das bis vor Kurzem noch in den Niederlanden unter dem Namen "De Sleutelstad" unterwegs war, hatte sich Hofstätter einen Namen gewünscht, der den edlen und luxuriösen Charakter des Schiffes unterstreicht.

Und diesem Wunsch folgten viele der über 200 Teilnehmer: "Neckarperle" stand ebenso zur Auswahl wie "Elegance", "Elisabeth Stuart" oder "Marilyn". Den Zuschlag bekam allerdings "Victoria". Diesen Namen hatten - oft in Anlehnung an die Tochter von Königin Silvia von Schweden, nach der das 2016 in Dienst gestellte Flaggschiff der Weißen Flotte benannt ist - acht Leser vorgeschlagen. Darunter auch Thomas Maisch aus Neckargemünd. Er gewinnt ein Saisonticket der Weißen Flotte für Linienfahrten.

"Wir freuen uns über das große Interesse an dem neuen Schiff und bedanken uns dafür, dass sich so viele Leser Gedanken gemacht haben, wie man es nennen könnte", sagt Hofstätter. Es seien viele tolle Namensvorschläge dabei gewesen. "Wir haben uns die Namensfindung auch nicht einfach gemacht. Aber wir haben nur ein neues Schiff und können nur einen Namen vergeben", so der Geschäftsführer.

In die engere Auswahl kamen neben "Victoria" auch "Aurora", "Gloria", "Leni" (so heißt Hofstätters zweite Tochter), "Palatina" und "Sissi". "Das waren die Namen unter den Einsendungen, die die meisten Reaktionen unserer Mitarbeiter hervorgerufen haben", berichtet Hofstätter. Die meisten Stimmen seien dann aber auf den jetzt gewählten Namen gefallen: "Victoria ist wohlklingend, strahlt Eleganz aus und passt gut zum neuen Schiff", meint Hofstätter.

Und schon bald wird es seine Touren auf dem Neckar machen, denn die "Victoria" wird künftig im Linien- und Charterverkehr eingesetzt. "Die ersten Buchungen haben wir aufgrund des RNZ-Artikels schon", berichtet Hofstätter. Im Liniendienst wird das Schiff etwa nach Worms, Eberbach und Hirschhorn fahren.

Eigentlich wollte es Hofstätter schon am nächsten Montag aus Katwijk aan Zee in den Niederlanden abholen. "Doch die Formalitäten sind sehr umfangreich." Und deshalb wird es wahrscheinlich erst am kommenden Wochenende möglich sein, das Schiff zu überführen. Denn ein Schiff sei wie ein Haus in ein Register eingetragen. Und die neue "Victoria" müsse in Holland erst aus dem Register ausgetragen und der Name geändert und dann in Deutschland beim Amtsgericht Mannheim in das Schiffsregister eingetragen werden.

Für die 700 Kilometer lange Fahrt von der Nordsee über Verbindungskanäle in Holland und den Rhein bis zum Neckar rechnet Hofstätter mit viereinhalb Tagen. Eine besondere Herausforderung sind dabei die 50 Kilometer über die Kanäle bis zum Rhein: "Es gibt einen dicken Almanach, in dem für alle niederländischen Kanäle und Wasserstraßen die Öffnungs- und Pausenzeiten sowie die Ruhetage für die vielen Brücken und Schleusen verzeichnet sind", berichtet Hofstätter.

Sobald das Schiff in Heidelberg angekommen ist, soll es auch sofort eingesetzt werden.