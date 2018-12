Heidelberg. (kaz) Vorhang auf, der Weihnachtscircus kommt: Das Gastspiel auf dem Neuen Messplatz dauert in diesem Jahr vom 25. Dezember bis 6. Januar. Täglich sind zwei Vorstellungen um 15 und 19 Uhr angesetzt; an Silvester gibt es nur eine Veranstaltung um 18 Uhr, am 6. Januar ist Abschluss um 15 Uhr. Wer Karten zu Weihnachten verschenken will (ab 22 Euro), kann diese ab Sonntag, 23. Dezember, 11 Uhr auch am Zirkuszelt kaufen.

Und was darf das Publikum erwarten? "Zopfhang" zum Beispiel - eine historische chinesische Zirkuskunst, die die Engländerin Chloe Walsh für sich entdeckt hat, und nun erstmals auf dem europäischen Festland präsentiert. Der Weltrekordhalter im Jonglieren, der Spanier Tony Garcia, beherrscht dies mit bis zu zehn Bällen und ganz besonderer Wurftechnik. Natürlich auch mit dabei: die Sito Rivelino Clowns als Publikumslieblinge.