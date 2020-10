Von Jonas Labrenz

Heidelberg. War es ein Hitlergruß oder nicht? Ein 27-jähriger Iraner hatte am Faschingsdienstag im Februar in der Altstadt zweimal den rechten Arm gehoben und dabei auch seine Handfläche gestreckt. Das war zwei Polizisten aufgefallen. Den Strafbefehl über 30 Tagessätze à zehn Euro wollte der Mann aber nicht akzeptieren. Und deshalb musste Amtsrichter Norbert Will am Donnerstag entscheiden, was genau ein Hitlergruß ist.

"Wissen Sie, was damit gemeint ist?", fragte Will den Angeklagten. Doch der äußerte sich nicht zur Sache. Allerdings zu seinen Verhältnissen: Er sei in Heidelberg geboren und mit elf Jahren mit seiner Familie in den Iran gezogen. Mit seiner Mutter hatte er die meiste Zeit Türkisch gesprochen, im Iran dann Persisch gelernt und bis 2019 – da kam er als Asylsuchender wieder nach Deutschland – hatte er Deutsch verlernt. Wusste er überhaupt, dass diese Geste als Hitlergruß verboten ist? Und reicht es aus, jemandem vorzuwerfen, "den Hitlergruß" gemacht zu haben, ohne zu beschreiben, was er genau getan hat? Nein, meinte Verteidiger Simon Groß – und wollte daher lieber über das Verfahren als solches sprechen: Die erste Anzeige, in der nur gestanden habe, sein Mandant habe "den Hitlergruß" gemacht, sei doch "relativ mau". "Hat er es auch verbalisiert?", fragte Groß – also etwa "Heil Hitler" gerufen. Oder die Hacken zusammen geschlagen?

Für einen "Hitlergruß" brauche es – so Groß – mehrere Anknüpfungspunkte: eine Verbindung zu rechtsradikalen Vereinigungen zum Beispiel oder ein für Rechte typisches Aussehen. Das sehe auch das Oberlandesgericht Koblenz so. "Wenn ein Rechtsradikaler den Arm hebt, ist das klar", so Groß. Hier sei es aber anders. Dabei ließ der Verteidiger durchblicken, dass er das Urteil von einer höheren Instanz überprüfen lassen würde. "Wir sollten uns laut darüber unterhalten, wie man das Verfahren sonst beenden kann", so Groß. Man könne es einstellen, schlug er vor. Das sahen allerdings weder Richter Will noch die Staatsanwältin so: "Jemand, der einen Hitlergruß macht, muss nicht immer eine Glatze haben und Springerstiefel tragen", sagte sie.

Also wurden die beiden Polizisten vernommen. Sie waren am Faschingsdienstag auf dem Uniplatz stationiert, um die Besucherströme zu überwachen. Es war 16.30 Uhr, der Fastnachtszug schon durch. Drei Männer kamen die Marstallstraße hoch. Einer streckte den Arm aus. "Wir haben uns angeschaut nach dem Motto: Hast du das auch gesehen?", sagt einer von ihnen. Dann habe der Mann noch einmal den rechten Arm gehoben und kurz darauf – so vermutet der Polizist – sie als Beamte erkannt. Er habe weder etwas gerufen noch irgendwie militärisch Haltung angenommen. "Ich hatte nicht den Eindruck, dass er es aus voller Überzeugung macht. Vielleicht als schlechten Scherz", so der Polizist. Man sei dann "zügig hinterher", habe ihn angesprochen und seine Personalien aufgenommen.

Noch einmal versuchte Verteidiger Groß, das Verfahren einstellen zu lassen. Der Anklagesatz sei nicht "hinreichend konkret". Doch nachdem Richter Will das Koblenzer Urteil gelesen hatte, erklärte er, das Gericht dort habe entschieden, dass die weiteren Merkmale nur relevant seien, wenn Verwechslungsgefahr mit einer normalen Gruß-Geste bestehe. Der Anklagesatz sei ihm in diesem Fall ausreichend.

Die Staatsanwältin blieb in ihrem Plädoyer bei der Strafe aus dem Strafbefehl: "Es war klar, dass er niemanden grüßen wollte." Groß sah das anders: "Es bedarf weiterer Voraussetzungen, um das Verhalten als Hitlergruß zu interpretieren." Richter Will dagegen bestätigte den Strafbefehl, setzte nur die Tagessatzhöhe auf acht Euro herunter. Es sei für einen Hitlergruß nicht erforderlich, mehr zu tun als die Geste zu machen und er könne ausschließen, dass der Angeklagte jemanden habe grüßen wollen. Das Verbot des Hitlergrußes sei dazu da, "dass so ein Kennzeichen nicht gebräuchlich wird". Verteidiger Groß erklärte, das Urteil vom Landgericht prüfen zu lassen.