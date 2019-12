Am Oberen Jagdhausweg wurden die Kronen von borkenkäferbefallenen Bäumen gehäckselt und zu Hügeln aufgetürmt, in denen die Schädlinge verrotten. Foto: Alex

An der Hohen Straße wurde ein Bestand an Fichten gerodet: Hier hatte sich seit dem letzten Jahr der Borkenkäfer eingenistet. Foto: Alex

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Jetzt ist es wieder ruhig um den Wald: Es hat genug geregnet, die trockenen Sommer liegen gefühlte Ewigkeiten zurück. Und doch: Die Folgen sind nicht zu übersehen. An der Hohen Straße, die vom Weißen Stein in Richtung Neckar führt, aber auch an der Gewannhöhe in Handschuhsheim, fallen kahl geschlagene Flächen auf. „Erwischt“ hat es vor allem Fichten, die Opfer der Dürre geworden sind. Wie der Leiter des Landschafts- und Forstamts, Ernst Baader, und der Handschuhsheimer Revierförster Andreas Ullmann erklären, sind die Bäume mitnichten verdurstet, sie wurden aber erheblich geschwächt, sodass sie für den Borkenkäfer eine einfache Beute wurden.

„Seit 2018 haben wir hier an der Hohen Straße den Käferbefall“, sagt Ullmann. Und die Biester hatten auch ein besonders gutes Jahr. Normalerweise gibt es pro Jahr zwei Insektengenerationen; 2018, bedingt durch den milden Frühherbst, waren es sogar drei. Und nach einem verhältnismäßig warmen Winter kamen die Tiere auch noch unbeschadet ins neue Jahr. Der Einsatz von Insektenbekämpfungsmitteln – außer den Duftstofflockfallen – ist in der Stadt Heidelberg untersagt. Da blieb dem Forstamt nichts anderes übrig, als hier großflächig auf ungefähr einem Hektar die befallenen Fichten – sie waren zwischen 70 und 80 Jahre alt – zu fällen.

Hintergrund Der Heidelberger Stadtwald ist 3329 Hektar groß und liegt auf einer Höhe von 100 bis 568 Meter (Königstuhl) über dem Meeresspiegel, meist auf Buntsandstein. In ihm herrscht ein mildes Weinbauklima. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 10,2 Grad Celsius (Stadt) und 7,3 Grad Celsius (Königstuhl). In der Ebene werden im Jahr etwa 670 Millimeter [+] Lesen Sie mehr Der Heidelberger Stadtwald ist 3329 Hektar groß und liegt auf einer Höhe von 100 bis 568 Meter (Königstuhl) über dem Meeresspiegel, meist auf Buntsandstein. In ihm herrscht ein mildes Weinbauklima. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 10,2 Grad Celsius (Stadt) und 7,3 Grad Celsius (Königstuhl). In der Ebene werden im Jahr etwa 670 Millimeter und auf dem Königstuhl etwa 920 Millimeter Niederschlag gemessen. Im Stadtwald dominiert das Laubholz mit 67 Prozent vor dem Nadelholz mit 33 Prozent. Die einzelnen Baumarten sind: Buche: 39 Prozent Fichte: 14 Prozent Douglasie: 11 Prozent Eiche: 9 Prozent Lärche: 5 Prozent Esskastanie: 5 Prozent Kiefer: 2 Prozent Roteiche: 3 Prozent Tanne: 1 Prozent Sonstiges Laubholz: 5 Prozent Der Stadtwald wird regelmäßig zertifiziert, seit 2018 darf sich Heidelberg „Waldhauptstadt“ nennen. Zudem befindet sich in ihm ein einzigartiges Kulturdenkmal: die 769 Wegweisersteine, um deren Erhalt sich ehrenamtliche Helfer kümmern. (hö)

[-] Weniger anzeigen

Klassisch aufgeforstet wird schon lange nicht mehr

Das Wichtigste war, so Ullmann, das Holz so schnell wie möglich aus dem Wald zu schaffen. Einige Stämme lagern heute noch an den Waldwegen. Deren Holz ist nicht mehr viel wert, es kann höchstens noch zu Paletten, zu Spanplatten oder zu Papier verarbeitet werden. Andernorts, wie beim Oberen Jagdhausweg auf der anderen Seite des Bergrückens, musste das Holz der Kronen gehäckselt werden. Noch heute türmt es sich in kleinen Hügeln auf. Hätte man das befallene Holz denn nicht auch zum Pfaffengrunder Holzheizkraftwerk der Stadtwerke schaffen können? Nein, sagt Baader: Allein der Transport sei viel zu teuer gekommen: Es war schlicht billiger, das Holz an Ort und Stelle zu „vernichten“. „Hier geht es nur um verhältnismäßig kleine Restmengen“, so Baader. Einmal abgesehen davon, dass gerade nach der jüngsten Borkenkäferplage die Transportkapazitäten extrem knapp sind. Und überhaupt: „Die Biomasse soll im Bestand, also im Wald, bleiben.“ Deswegen wird auch das Totholz nicht weggeschafft, sondern darf in aller Ruhe verrotten.

Der Borkenkäfer ist nicht der einzige Schädling, der den Fichten zusetzt: Dazu kommen auch noch die Pilze, die sich gern in den geschwächten Pflanzen einnisten. „Ich habe noch nie so große Hallimasche an Fichten gesehen“, berichtet Ullmann. Derartig geschwächte Baumbestände sind auch noch besonders anfällig für Stürme.

Auch wenn der Borkenkäferbefall der schlimmste seit Jahren war: Baader und Ullmann wollen nicht in Panik verfallen: „Im Grunde sind wir noch einigermaßen glimpflich davongekommen“, sagt Baader. Auch die momentan fünf Hektar großen Kahlschlagflächen im gesamten Stadtwald sind an sich kein Beinbruch – auch wenn es vielleicht das Auge des Wanderers schmerzen mag: „Die Leute erwarten ja im Wald eine heile Welt“, sinniert der Amtsleiter. Aber er weiß auch: Solche Flächen haben für den jungen Wald ihren Sinn.

Hintergrund Die großen Sieger heißen Buche und Fichte Bei der Auswahl der Bäume, die nun auf den kahlen Flächen im Heidelberger Stadtwald wachsen sollen, spielt auch das Zertifizierungssystem eine Rolle: Momentan hat der Heidelberger Wald zwei Gütesiegel: das vom Forest Stewardship Council (FSC) und das vom Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). [+] Lesen Sie mehr Die großen Sieger heißen Buche und Fichte Bei der Auswahl der Bäume, die nun auf den kahlen Flächen im Heidelberger Stadtwald wachsen sollen, spielt auch das Zertifizierungssystem eine Rolle: Momentan hat der Heidelberger Wald zwei Gütesiegel: das vom Forest Stewardship Council (FSC) und das vom Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). Besonders streng ist der FSC, der einen naturnahen Wald mit heimischen Baumarten fordert. Auf einer Liste des FSC sind 38 solcher heimischen Arten aufgeführt. Nicht dazu zählen: Douglasie, Japanische Lärche, Roteiche, Robinie, Schwarznuss oder Weymouth-Kiefer; Echte Walnuss und Edelkastanie seien „außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets lange etabliert und eingebürgert. Sie gelten aber ebenfalls als nicht heimisch“, so der FSC. Das wichtigste Kriterium dabei ist, dass die Bäume in Deutschland seit dem Ende der Eiszeit, also seit knapp 12.000 Jahren, nachzuweisen sind. Vorher waren große Teile Mitteleuropas tundraähnliche Steppen, bis im Zuge der damaligen Klimaerwärmung immer mehr Arten einwanderten – die sommergrünen Mischwälder, wie wir sie heute kennen. Zunächst dominierten Eichen und Linden, an feuchteren Standorten Ulmen, Eschen und Bergahorn. Vor rund 5000 Jahren wanderten in der Südhälfte des Kontinents Buchen und Tannen ein. Ungefähr zu dieser Zeit mischten sich auch die Menschen, die sesshaft wurden und Ackerbau betrieben, in die Natur und damit in den Wald ein. Sie fällten vor allem Eichen, Ulmen, Linden und Eschen mit den neuen Metalläxten – sehr zum Vorteil der Buche, die sich danach rasant ausbreitete. Gerade die Römer griffen dramatisch in die Waldstruktur ein: Nicht nur, dass sie umfangreich Tannenbestände für den Schiffbau rodeten; sie führten auch die Esskastanie und die Walnuss ein. Katastrophal war die landwirtschaftliche Nutzung des Waldes, die Waldweide: Schon in der Antike trieben die Menschen ihre Tiere in den Wald – besonders beliebt waren deswegen Bäume mit Früchten (Bucheckern, Eicheln oder Kastanien), was wiederum zu Lasten von Nadelbäumen, aber auch Ahorn oder Linden ging. Völlig desaströs wurde der letzte Aufschwung der Waldweide nach dem Dreißigjährigen Krieg, der letzte Wald war buchstäblich aufgefressen. Hinzu kamen auch noch die Köhlerei, Aschenbrennerei und die Harzgewinnung – Harz war einst ein wichtiger Rohstoff. Dann wurde das Holz knapp, und die Landesherren schritten ein und verboten diese Form der Waldnutzung. Zwischen 1750 und 1850 war der Wald in Deutschland praktisch verschwunden, dann wurden die Wälder wieder aufgeforstet – und zwar meistens mit der Fichte – übrigens für das FSC eine heimische Art. Die wuchs schnell und kam mit den ausgelaugten Böden gut zurecht. Und kurioserweise half ausgerechnet die Industrialisierung den Wäldern: Statt der Holzkohle wurden Stein- oder Braunkohle zum wichtigsten Energieträger; Mineraldünger und Stroh ersetzten die weitverbreitete Streunutzung, die den Waldboden „aufräumte“: Laub und Nadeln kamen früher als Viehstreu in den Stall oder als Dünger aufs Feld. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Waldfläche wieder zu – trotz des in den 80er Jahren diskutierten Waldsterbens. Seit der fast zeitgleichen Borkenkäferplage setzte in der Forstwirtschaft ein Umdenken ein: weg vom anfälligen „Brotbaum“ Fichte, hin zu mehr Laubbäumen. (hö)

[-] Weniger anzeigen

Denn: Nachgepflanzt, so Baader, werde hier nichts. Man setzt auf die sogenannte Naturverjüngung. Das war die Konsequenz der schweren Stürme Vivian und Wiebke von Anfang 1990, „damals hatten wir in einer Nacht den achtfachen Jahreseinschlag am Boden liegen“; betroffen war damals vor allem der südliche Stadtwald. „In dieser Zeit setzte ein Umdenken ein“, berichtet Baader, der kurz danach nach Heidelberg zum Forstamt kam: „Die Pflanzen- und Personalkapazitäten waren nicht verfügbar, und so begann man, aus der Not heraus, die Flächen sich selbst zu überlassen.“ Und tatsächlich kamen bald schon die ersten Sprösslinge aus dem Boden; heute erinnert kaum mehr etwas auf die verheerenden Orkane vor knapp 30 Jahren.

Mittlerweile ist die Naturverjüngung in Heidelberg zu einem ehernen Prinzip geworden – aber Baader sieht auch dessen Grenzen. Und das hat mit dem Klimawandel zu tun. In den sonnigen und trockenen Süd- und Südwestlagen tun sich die Fichten mit ihren flachen Wurzeln immer schwerer: Sie bekommen nicht genug Wasser. Das gilt nicht flächendeckend, sondern in bestimmten Lagen, die oft noch nicht einmal besonders groß sein müssen. Denn geht man einige Schritte weiter, kann schon ein ganz anderes Mikroklima herrschen, in dem sich die Fichten wieder wohlfühlen. Und doch ist sich Baader sicher: „Im Odenwald ist die Fichte auf dem Rückzug.“

Die große Frage ist, welcher Baum nun die Fichte, die etwa 14 Prozent des Waldbestandes ausmacht, ersetzen soll. Bei der gerodeten Fläche an der Hohen Straße setzen Baader und Ullmann auf die Lärche. Sie kommt eigentlich aus den Alpen und ist um einiges resistenter als die Fichte. Da es hier relativ feucht ist, ist dieser Standort auf einem Bergrücken ganz gut für Nadelbäume geeignet – zu denen auch die Lärche gehört, obwohl sie im Herbst ihre nadelförmigen Blätter abwirft. Und tatsächlich haben die jetzt schon vorhandenen Lärchen ausgesät, aber auch die Fichten – und so sieht es nach einem gemischten Wald aus.

An Experimente mit ganz fremden Baumarten denkt Baader noch nicht: „Wir sollten uns erst einmal die heimischen Arten betrachten: Esskastanie, Eiche, Roteiche und Douglasie – auch wenn es sich streng genommen bei Roteiche und Douglasie um ,Importe’ handelt, die aber längst etabliert sind.“ Dabei warnt der Experte vor „Hauruck-Entscheidungen“, denn Förster müssen einen langen Atem haben: „Eine Kurskorrektur im Wald dauert 30 Jahre, bis man etwas sieht. Und 100 Jahre, bis sie vollzogen ist.“

Und wenn die beiden Forstleute sich etwas wünschen dürften? „Wir bräuchten ein paar feuchte Sommer“, sagt Ullmann. Denn selbst den Regen der letzten Wochen hat der Boden aufgesaugt wie ein Schwamm – was man auch daran sieht, dass die Bäche fast trocken sind. Ullmann hat einen auf den ersten Blick kuriosen Wetterwunsch: „Gegen die Borkenkäfer hilft nicht, wie viele meinen, ein ganz strenger Winter, sondern eher Schmuddelwetter.“ Gefolgt am besten von einem regenreichen Frühjahr, samt einem raschen Wechsel von trocken/warmen und nass/kalten Tagen: „Das mögen die Käfer gar nicht.“

Und ansonsten hilft ihm die Gelassenheit eines Waldmannes, der in langen Zeiträumen denkt: „Es ist doch immer so: Die Borkenkäfer explodieren in trockenen Jahren, dann schlagen wir uns ein paar Jahre mit ihnen herum. Und schließlich bricht die Population wieder zusammen.“