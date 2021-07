Von Sören Sgries

Heidelberg. Rund 230 begeisterte Parteifreunde im Publikum, ein Himmel, der sich schon im Vorfeld ausgeregnet hatte und viel Zuspruch vom erfahrenen Ministerpräsidenten: Annalena Baerbock dürfte den offiziellen Start in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs genossen haben.

"Wenn ich 50 Jahre jünger wäre, würde ich sagen: Wir rocken das!", lobte Winfried Kretschmann die Grünen-Kanzlerkandidatin am Mittwochabend in Heidelberg. Bei allen Eigenschaften, die eine Regierungschefin brauche, würde er bei Baerbock "einen dicken grünen Haken" machen, so der erfahrene Kabinettschef.

Baerbock selbst machte auf der Bühne vor der Halle02 deutlich, dass sie sich durchaus in den Spuren der Südwest-Grünen sieht. "Wir stehen an dem Moment, wo ihr vor zehn Jahren standet", blickte sie auf 2011 zurück. Die Landespolitik sei "Blaupause" für eine künftige Bundesregierung. "Das tun wir für unsere Kinder."

Verfolgt wurden die Reden nicht nur von der Grünen-Prominenz - neben den Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand auch Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, eine Heidelbergerin -, sondern unter anderem auch vom parteilosen Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner lobte hinterher mit strahlenden Augen die Veranstaltung: "Das hat nochmal so richtigen Elan gegeben." Dass Baerbock nach Heidelberg kam, lag insbesondere an ihr: Brantner geht als Spitzenkandidatin der Südwest-Grünen in die Wahl am 26. September.

Update: Mittwoch, 28. Juli 2021, 21.28 Uhr

Wahlkampfauftakt der Grünen in Heidelberg - Die Fotogalerie















Grüner Wahlkampfauftakt mit Baerbock in Heidelberg

Heidelberg. (dpa) Die Grünen läuteten als erste der im Landtag vertretenen Parteien den Bundestagswahlkampf ein. Der grüne Regierungschef Winfried Kretschmann kam am Mittwochabend in die Bahnstadt, um seine Sicht der politischen Lage kundtun. Die Veranstaltung im Zollhofgarten vor der Halle02 wurde per Livestream auf Youtube übertragen.

Zu Gast war auch die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die davor ein Zementwerk in Ulm besucht hatte. Unter dem Titel "Alles ist drin!" waren auch die Spitzenkandidaten der Baden-Württemberger Grünen dabei: Franziska Brantner und Cem Özdemir. Ebenso vor Ort: das Duo an der Spitze des Landesverbandes Oliver Hildenbrand und Sandra Detzer.

Bei ihrem Auftritt forderte Baerbock mehr Investitionen in Grundschulen. Es sei ja nicht so, dass Deutschland wenig für Bildung ausgebe, aber das Geld komme nicht dort an, wo es am allermeisten gebraucht werde, kritisierte sie. "Nämlich im Primarbereich, bei den Kleinsten, in den Kitas, aber vor allem in den Grundschulen - da wird der Schlüssel für einen guten Bildungsweg gelegt." In den Grundschulen erreiche man jedes Kind - egal welcher Herkunft und unabhängig vom Einkommen der Eltern. "Deshalb muss genau dort unsere Priorität sein."

Der Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet habe aus Sicht der Grünen-Landesvorsitzenden Sandra Detzer keinesfalls das Format zum Kanzler: "Regieren ist auch eine Stilfrage", sagte sie. "Genau deswegen wäre der lachende Laschet eine Fehlbesetzung und das werden wir in diesem Wahlkampf immer wieder deutlich machen." Detzer bezog sich dabei auf das Lachen Laschets bei einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Flutkatastrophengebiet.

Die Union versuche sich nun im "Schlafwagen-Wahlkampf", versuche sich in die nächste Regierung zu schaukeln, aber das werde man nicht zulassen. "Die CDU hat kein Abo auf das Kanzleramt, das machen wir ihnen streitig", sagte Detzer. Wenn man so eine Machtfrage stellt, blase einem der Wind ganz gehörig ins Gesicht. "Das ist das, was wir erwartet haben."

Bei der Bundestagswahl 2017 erhielt die CDU 34,4 (2013: 45,7) der Stimmen. Die SPD landete mit riesigem Abstand und 16,4 Prozent auf Platz zwei. Auf die Grünen entfielen 13,5 Prozent. Die FDP konnte 12,7 Prozent erzielen, gefolgt von der AfD mit 12,2 Prozent. Damals waren etwa 7,7 Millionen Menschen wahlberechtigt.

Vor dem Wahlkampfauftakt erklärten die Grünen, die von ihnen angeführte grün-schwarze Landesregierung habe das Land zum Vorreiter beim Klimaschutz gemacht. "Diesen Mut zur Veränderung tragen die Südwest-Grünen jetzt nach Berlin." Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.

Update: Mittwoch, 28. Juli 2021, 21.10 Uhr