Von Holger Buchwald

Heidelberg. Zwei Diesel-Fahrer aus der Region haben einen juristischen Erfolg gegen den Volkswagen-Konzern erzielt. Die dritte Zivilkammer des Landgerichts Heidelberg verurteilte den Autobauer dazu, zwei Fahrzeuge zurückzunehmen und den Klägern den Kaufpreis zurückzuerstatten. Das teilte die Rechtsanwaltskanzlei Rogert und Ulbrich aus Düsseldorf am Montag mit, die die Kläger vertrat. Ein Landgerichtssprecher bestätigte die Entscheidungen. "Sittenwidrig" sei der Einbau von Schummelsoftware in Dieselmotoren.

Die RNZ hat die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Fällen zusammengestellt.

Worum ging es konkret? Im ersten Fall handelte es sich um einen VW Sharan 2.0 TDI, den der Kläger im Oktober 2014 mit einem Kilometerstand von 18.000 für knapp 40.000 Euro gekauft hatte. Beim Prozesstermin in Heidelberg hatte der Wagen inzwischen 81.000 Kilometer auf dem Tacho. Wegen der eingerechneten Nutzungsentschädigung wurde Volkswagen nicht zur Rückzahlung des gesamten Kaufpreises verurteilt, der Autofahrer soll aber immerhin noch knapp 31.000 Euro bekommen. Dafür muss er den Sharan natürlich zurückgeben.

Im zweiten Fall geht es um einen Skoda Yeti, den der Kläger im Dezember 2011 für 29.200 Euro neu gekauft hatte. Er soll für die Rückgabe des Wagens mit einem aktuellen Kilometerstand von 116.000 noch 15.600 Euro bekommen. Damit liegt die Summe, die den Käufern zugesprochen wurde, deutlich über dem Gebrauchtwagenwert für Dieselfahrzeuge.

Bei beiden Autos handelt es sich um Fahrzeuge mit Dieselmotoren des Typs EA 189, in die Volkswagen eine Schummelsoftware eingebaut hatte. Dadurch wurde bewirkt, dass die gesetzlichen Grenzwerte für Stickoxide nur auf dem Abgasprüfstand in der Werkstatt, nicht aber im Straßenverkehr erreicht wurden.

Wie hat das Gericht den Rückkaufpreis berechnet? Dazu mussten die Richter zunächst schätzen, wie lange ein Auto dieses Typs normalerweise hält. Für den VW Sharan ging die Zivilkammer von einer Gesamtlaufleistung von 300.000 Kilometer aus. Bei dem aktuellen Tachostand geteilt durch die Gesamtlaufleistung und multipliziert mit dem ursprünglichen Kaufpreis kam sie zu der Summe, die Volkswagen bezahlen muss, sollte das Urteil rechtskräftig werden. Ein Gerichtssprecher betonte, dass es verschiedene Möglichkeiten gebe, um den Wert der Fahrzeuge zu ermitteln.

Was bedeuten die Urteile für die anderen Betroffenen des Diesel-Abgasskandals? Der Düsseldorfer Rechtsanwalt Marco Rogert, der auch die beiden Heidelberger Kläger vertrat und dessen Kanzlei sich auf solche Fälle spezialisiert hat, wertet sie als positives Signal für die Verbraucher. "Sie machen den Betroffenen Mut, ebenfalls selbst eine Klage gegen den Hersteller ihres Autos anzustrengen." Inzwischen habe seine Kanzlei, die rund 10.000 Dieselkläger vertrete, mehr als 800 Urteile in erster Instanz gewonnen. Laut dem Heidelberger Landgerichtssprecher gebe es aber schon bei den hiesigen Richtern durchaus unterschiedliche Rechtsauffassungen.

Zudem gibt es auch ganz unterschiedliche Arten von Klagen: Viele Autofahrer forderten von Volkswagen, dass sie ihren Diesel mit Betrugssoftware gegen ein neueres Modell eintauschen dürfen. Die Erfolgschancen für solche Nacherfüllungsklagen stehen jedoch schlecht. Auch das Heidelberger Landgericht hat solche Klagen bereits abgewiesen. So bestand eine Frau darauf, dass ihr Audi Q5, den sie im Oktober 2011 gekauft hatte, gegen einen neuen der zweiten Generation eingetauscht werden soll. Da dieser aber eine höhere Motorleistung, ein niedrigeres Gewicht und einen geringeren Kraftstoffverbrauch gehabt hätte, war dieser Nacherfüllungsanspruch nach Ansicht des Gerichts nicht gedeckt.

Wie geht es jetzt weiter? Es sind nicht die ersten Prozesse, die der Volkswagen-Konzern in der ersten gerichtlichen Instanz verlor. In aller Regel geht der Autobauer aber in Berufung. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat zwar schon etliche mündliche Verhandlungen terminiert, die Berufung wurde aber bisher immer kurzfristig zurückgenommen. "Die Hälfte von unseren 500 Berufungsverfahren sind inzwischen erledigt", sagte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage der RNZ: "Wir haben aber noch keinen entschieden." Volkswagen schloss mit den Klägern in diesen Fällen immer einen außergerichtlichen Vergleich. "Die erfolgreichen Kläger wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie einem deutlich schlechteren Vergleich zustimmen würden", so Anwalt Rogert.

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen und der ADAC haben gegen den Volkswagen-Konzern eine Musterfeststellungsklage eingereicht. Mehr als 155.000 Betroffene haben sich bereits im entsprechenden Register beim Bundesjustizministerium eintragen lassen. Sollte die Klage Erfolg haben, müssen sie ihren individuellen Schadensersatzanspruch aber noch einmal selbst juristisch einfordern. Dabei geht es aber dann nur noch um die Höhe des Betrags.

Der Diesel-Abgasskandal wird die Gerichte auch noch weiter beschäftigen. Allein beim Landgericht Heidelberg gingen 300 Klagen gegen den VW-Konzern ein. Besonders im Dezember gab es noch einmal eine deutliche Zunahme, denn zum Jahresende 2018 endete die Verjährungsfrist für viele Fälle.

Aktenzeichen: 3 O 114/18 und 3 O 255/17