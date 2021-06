Von Sarah Hinney

Heidelberg. Seit gut vier Wochen ist der neue Heidelberger Einkaufsgutschein unter dem Namen "Dankeschein" am Start. Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Und die fällt gut aus – darüber sind sich die Vorstände des Citymarketingvereins Pro Heidelberg am Donnerstagmorgen einig. Rund 6000 Euro haben die Heidelberger bereits in den Geschenkgutschein investiert, der sich inzwischen in 136 Betrieben – von Einzelhandel über Gastronomie bis zur Dienstleistung – einlösen lässt. Dabei gab es den Gutschein zunächst lediglich online. Inzwischen kann er auch bei insgesamt 16 Verkaufsstellen, die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind, direkt erworben werden.

Nikolina Visevic, Geschäftsstellenleiterin von Pro Heidelberg, rührt im Rahmen einer Pressekonferenz im Modehaus "Henschel" trotzdem noch einmal kräftig die Werbetrommel für die Aktion. Sie hofft, dass auch viele Heidelberger Firmen den "Dankeschein" künftig als Arbeitgebergutscheine nutzen werden. "Als eine steuer- und sozialversicherungsfreie Möglichkeit, sich jeden Monat mit einem Geschenk für die Leistung ihrer Mitarbeiter zu bedanken", so Visevic.

Ziel des städtischen Einkaufsgutscheins, der gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung auf den Weg gebracht wurde, ist es, die Betriebe vor Ort zu unterstützen. Einerseits weil sie unter der Corona-Krise stark gelitten haben, andererseits um auch langfristig die Kaufkraft in der Stadt zu halten.

Zur Stunde kann der Einzelhandel aber vorsichtig aufatmen. Henschel-Geschäftsleiter Christian Schreiber berichtet, dass der Mai sogar umsatzstärker war, als Mai 2019 – vor der Pandemie. Die Vorsitzende von Pro Heidelberg, Susanne Schaffner, kann das nur bestätigen. "Die Leute sind fast etwas ausgehungert und wollen wieder einkaufen gehen." Visevic betont, dass auch die Öffnung der Gastronomie dazu beigetragen habe, dass der Einzelhandel angekurbelt wurde. Und die vielen Teststationen, die einen unkomplizierten Besuch erleichtert hätten. Trotzdem seien noch Maßnahmen notwendig, um die Verluste auszugleichen, die durch Corona entstanden sind. Der "Dankeschein" sei dabei nur ein Baustein, aber ein wichtiger. Jetzt hoffen die Einzelhändler auf weitere Lockerungen, dass etwa Feste wieder stattfinden können, die erfahrungsgemäß viele Menschen in die Stadt locken.

Info: Eine Übersicht über die teilnehmenden Betriebe und Verkaufsstellen ist im Internet zu finden unter www.vielmehr.heidelberg.de. Dort können die Gutscheine auch gekauft werden und kommen dann per E-Mail.