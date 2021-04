Von Sarah Hinney

Heidelberg. Bummeln, Eisessen, Sonne genießen – zahlreiche Menschen lockte das herrliche Frühlingswetter am Samstag in die Innenstadt. In der Hauptstraße herrschte zwar kein dichtes Gedränge, aber es war mächtig voll. Zu voll eigentlich, um ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs zu sein, denn die geforderten eineinhalb Meter Abstand zum Nächsten ließen sich an vielen Stellen nicht einhalten.

Trotzdem tragen am Samstag höchstens die Hälfte aller Innenstadtbesucher konsequent Maske. Vor den Eisdielen bilden sich lange Schlangen, vor den Läden jedoch nur vereinzelt. Gegen 15 Uhr wartet ein gutes Dutzend Menschen auf Einlass in den H&M, vor dem Kaufhof stehen lediglich zwei. Rein ins Geschäft kommt nur, wer einen negativen Corona-Test und eine Terminbuchung vorweisen kann. Wobei beides auch spontan möglich ist.

Miriam Utzig aus Obertshausen in Hessen ließ sich am Anatomiegarten testen. Foto: Rothe

250 Personen lassen sich über den Tag an der Aspilos-Teststation am Anatomiegarten testen, an der Qube-Teststation auf dem Bismarckplatz sind es bis 16 Uhr gar 300 – damit haben die Verantwortlichen an beiden Teststationen alle Hände voll zu tun. Auch drei junge Frauen, die extra zum Shoppen nach Heidelberg gekommen sind, lassen sich am Bismarckplatz einen Nasenabstrich nehmen. So richtig durchdacht finden sie die Maßnahme aber nicht. "Es macht keinen Sinn, dass ich ohne Test mit der vollen Bahn fahren, aber nur mit Test ins Geschäft darf", kritisiert eine von ihnen, ihre Freundinnen nicken zustimmend.

Jörg Galitz und Miriam Utzig sind aus Obertshausen in Hessen angereist. Sie stehen gegen 15.30 Uhr neben dem Bunsendenkmal und versuchen, auf ihren Telefonen einen Corona-Test-Termin zu buchen, aber es hakt an der Technik. "Wir waren noch nie in Heidelberg, wollten uns die Stadt ansehen und dann wäre es ja auch nett, in das eine oder andere Geschäft zu gehen. Aber irgendwie klappt das hier nicht", sagt Utzig mit Blick auf ihr Handydisplay. Letztlich nimmt man an der Teststation ihre Daten unbürokratisch handschriftlich auf. "Das war gar nicht schlimm", sagt Utzig wenige Minuten später, die Augen tränen etwas, sie lacht. Die beiden lassen sich noch ein paar touristische Tipps geben und ziehen vergnügt weiter in Richtung Schloss und Alte Brücke.

Doris Luda steht gegen 16 Uhr mit ihrer Kollegin vor dem Geschäft Leder Meid. Im Laden selbst ist es leer. Während die beiden mit der RNZ plaudern, kommen aber drei potenzielle Kunden an die Tür. Alle würden gerne einen Blick in den Laden werfen, aber keiner hat einen negativen Test und keiner will einen machen, obwohl es nur wenige Meter bis zur nächsten Teststation sind. "Es ist alles so traurig. Letzte Woche Samstag hatten wir für Corona-Zeiten einen super Umsatz. Unser Geschäft ist groß, Abstandhalten kein Problem, das lief wirklich gut. Nun ist wieder alles anders", sagt Luda seufzend. Viele wüssten auch gar nicht, dass man einen negativen Test zum Einkaufen benötige, spazierten einfach in den Laden rein und müssten dann weggeschickt werden, bedauert sie.

Sehr viele Geschäfte blieben am Samstag auch ganz geschlossen oder boten nur "Click & Collect" an. Letzteres war am Freitag aktuelle Regel gewesen, erst am Samstag griff die Bundesnotbremse und damit die Negativ-Test-Pflicht. Und noch am Donnerstag ging "Click & Meet" ganz ohne Test. Drei neue Regelungen an drei aufeinanderfolgenden Tagen also – viele Einzelhändler schafften es offensichtlich nicht, sich derart schnell auf die neue Situation einzustellen. Und möglicherweise ist in drei Tagen sowieso schon wieder alles anders. Bleibt die Inzidenz an diesem Montag und am Dienstag in Heidelberg unter 100, dann dürfen die Geschäfte wieder "Click & Meet" ohne Tests anbieten. Sehr viele Heidelberger verzichteten am Samstagnachmittag ohnehin ganz aufs Shoppen – und suchten lieber Erholung auf der Neckarwiese.