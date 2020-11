Wegen der neuen Corona-Verordnung vom November mussten in der Volkshochschule viele Bewegungsangebote abgesagt werden. Dafür darf weiter genäht werden, auch Sprachkurse finden teilweise in Präsenz statt. Foto: Friederike Hentschel

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Weniger Kurse, weniger Teilnehmer, weniger Einnahmen – aber Anspruch und Aufgabe bleiben: Die Volkshochschule Heidelberg (VHS) macht Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung – und bleibt wie die Schulen als Bildungseinrichtung im November-Lockdown geöffnet. Die Auflagen sind entsprechend: Mund- und Nasenschutz, Mindestabstand, regelmäßiges Lüften. Nach der neuen Corona-Verordnung müssen aber rund 100 Bewegungskurse aus dem Gesundheitsbereich ganz abgesagt, unterbrochen oder verschoben werden. Das gilt auch für Koch- und Tanzkurse.

Rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind davon betroffen und mussten jetzt informiert werden. Teilweise werden die Gebühren zurückerstattet. Ein riesiger Organisationsaufwand, der besonders den Fachbereich von Renate Geisler betrifft. "Yoga-Kurse und Rückengymnastik werden zum Beispiel gestoppt, vielleicht gibt es im Dezember eine Chance auf Fortsetzung, vielleicht aber auch nicht." Manche Kurse würden im November enden, andere anfangen. "Wir müssen für jeden Kurs einzeln entscheiden, welcher eine Perspektive auf Fortführung hat", seufzt sie.

Grundsätzlich aber scheint die Stimmung in der VHS nicht ganz schlecht. Gab es im Frühjahrssemester noch 1230 Kursangebote, sind es jetzt 873. "Das sind immerhin 70 Prozent. Mit dieser Quote stehen wir im Landesdurchschnitt gut da", sagt Direktorin Silke Reck. Aber: "Die Nachfrage für Präsenzkurse ist größer, als unser Angebot sein kann. Es gibt Wartelisten, weil wir nach den Abstandsregeln viel weniger und damit nicht ausreichend Platz haben." Angesichts der aktuellen Situation biete man deshalb verstärkt die Möglichkeit, online an Bildungsangeboten teilzunehmen. "Die werden kontinuierlich ausgebaut und auf der Homepage aktualisiert."

Manche Angebote würden schon gut angenommen, andere weniger. "Von 270 Sprachkursen laufen zurzeit 90 online. Das ist eine gute Zahl", meint Silke Reck. Denn noch verfügten ja nicht alle Menschen über die erforderlichen Kompetenzen oder technischen Voraussetzungen. Auch bei manchen Lehrkräften gebe es Vorbehalte. "Wir bitten sie, ihre Kursangebote auf eine mögliche ,Online-Fähigkeit’ hin zu prüfen und dort, wo es möglich ist, eine Umstellung zu erwägen. Dafür gibt es dann extra interne Schulungen." Die VHS habe zwischenzeitlich weitere Accounts des Webkonferenzsystems Zoom dazugekauft, so dass die Versorgung für den Online-Unterricht gesichert sei.

Das hört Gabriele Frohn, Leiterin im Fachbereich Gesellschaft, gerne. "Man kann viel mehr online machen, als man zunächst denkt." Trotzdem freut sie sich auch über Präsenztermine. Zu Veranstaltungen im großen Saal dürfen allerdings statt 120 nur noch maximal 25 Besucherinnen und Besucher kommen. "Und ich kassiere auch Absagen von Referenten. Manche von außerhalb dürfen nicht anreisen, andere wollen nicht."

Die Volkshochschule Heidelberg hat 64 Beschäftigte, darunter viele in Teilzeit. Sie sind seit April in Kurzarbeit. Rund 600 Dozenten arbeiten auf Honorarbasis für die VHS.

Info: www.vhs-hd.de