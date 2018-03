Heidelberg. (mün) Mobilfunkkunden von Vodafone haben derzeit in Heidelberg-Neuenheim und im Stadtzentrum große Schwierigkeiten, eine Netzverbindung zu bekommen. Mindestens 6000 Menschen seien betroffen, bestätigte ein Sprecher des Unternehmens der RNZ.

Am Mittwochabend ist in Heidelberg-Neuenheim eine Station von Vodafone gegen 18.55 Uhr ausgefallen. Ein Bauteil für die Strom- und Spannungsversorgung sei defekt. Die Station versorgt Mobilfunk- und Internetkunden sowohl in Neuenheim wie auch in der Innenstadt - in der Regel würden hier täglich 6000 Kunden bedient.

Seit Mittwochabend arbeiteten die Techniker vor Ort, konnten aber wegen der Dunkelheit erst am Donnerstagvormittag ihre Arbeit fortsetzen. Sie tauschen das Bauteil aus und sollen die Stromversorgung verbessern, damit es zukünftig nicht mehr zu ähnlichen Problemen kommt.

Nach Unternehmensangaben soll noch im Laufe des Donnerstags die Reparatur abgeschlossen und die Netzversorgung wieder hergestellt werden. Der Unternehmenssprecher bat um Entschuldigung für die Probleme der Kunden.