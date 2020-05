Heidelberg. (RNZ/rl) Die Villa Braunbehrens auf dem Kohlhof wird eine international ausgerichtete Kunst- und Wissenschaftsresidenz im künftigen "Center for Artistic Research" beherbergen. Ferner sollen dort Workshops und Seminare angeboten und ein öffentliches Café mit Biergarten eröffnet werden. Der Gemeinderat entschied sich gestrigen Donnerstag in nicht-öffentlicher Sitzung, den Zuschlag für das 60 Jahre währende Erbbaurecht an das Kollektiv BBHD zu geben. BBHD besteht aus Kunst- und Kulturschaffenden, Architektinnen und Architekten sowie Selbstständigen aus Heidelberg.

Dem Konzept von BBHD zufolge werden nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler für einen Zeitraum von drei bis fünf Monaten in der Villa wohnen und dort an ihren künstlerischen Research-Projekten vor Ort arbeiten. Der Fokus liegt dabei auf künstlerischen Positionen, die an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft agieren und an die exzellenten wissenschaftlichen Ressourcen der Stadt Heidelberg andocken können. Während dieser Zeit sollen sie in Kontakt mit Kunst- und Kulturschaffenden aus der Region treten – und alle gemeinsam in Workshops und Seminaren auch die breite Öffentlichkeit ansprechen.

Ein Schwerpunkt wird laut BBHD dabei vor allem auf Kinder und Jugendliche gelegt werden. In den Räumen der Villa soll zudem ein Café eröffnen, das in den Sommermonaten um einen Biergarten erweitert wird. Auf dem Kohlhof soll damit wieder ein Ausflugsziel mit hohem Naherholungswert entstehen.

Update: Freitag, 8. Mai 2020, 15 Uhr

Entspannungszentrum oder Künstlerresidenz mit Café?

Von Anica Edinger

Heidelberg. Schon im November letzten Jahres ist die Bewerbungsfrist abgelaufen – jetzt fällt endlich eine Entscheidung in der Causa "Villa Braunbehrens" auf dem Kohlhof. Auf Initiative der Heidelberger Grünen wurde im letzten Jahr ein Wettbewerb zur Neunutzung des denkmalgeschützten Anwesens, das seit nunmehr fast vier Jahren leer steht, ausgeschrieben – in nicht-öffentlicher Sitzung entscheiden die Gemeinderäte am heutigen Donnerstag, wer letztlich den Zuschlag bekommt.

Laut einem Pressesprecher der Stadt sind nach Ende der Ausschreibungsfrist im November 2019 ziemlich exakt eine "Handvoll Bewerbungen eingegangen", die nun in der Sitzung des Gemeinderats alle zur Disposition stehen. Richtig gute Chancen, den Zuschlag zu bekommen, haben RNZ-Informationen zufolge aber nur zwei Projekte: eine Künstlerresidenz und ein Entspannungszentrum.

Die Künstlerresidenz sticht dabei mit dem Vorschlag heraus, neben regelmäßigen Ausstellungen, Atelierbesuchen und Veranstaltungsreihen auch ein Café mit Biergarten bei der Villa Braunbehrens zu etablieren. Da der Kohlhof auch ein beliebtes Ausflugsziel ist, es dort aber an gastronomischen Angeboten mangelt, könnte das aus Sicht vieler Stadträte ein willkommenes Vorhaben sein. Ansonsten ist in dem Konzept vorgesehen, dass verschiedene Künstler für je drei bis fünf Monate in die Villa eingeladen werden, dort wohnen, werkeln und auch Workshops für die Öffentlichkeit – auch für Kinder während der Ferien – anbieten.

Beim Entspannungszentrum handelt es sich um ein Konzept aus den Kreisen der Akademie für Ganzheitsmedizin, die sich ebenfalls auf dem Kohlhof befindet. Aus der Villa soll dann ein Seminarhaus, ein Ausbildungszentrum und ein Ort der Begegnung werden – auch für Yoga, Meditation, Gärtnern und für Coaching durch Ärzte, Therapeuten und Berater. Gastronomisch ist eine Teestube im einstigen Wohnzimmer und im Wintergarten geplant, die jedem offen steht.

Die Villa Braunbehrens gilt als sanierungsbedürftig. Es dürfte also noch eine Weile dauern, bis sie nach der Entscheidung heute tatsächlich wieder mit Leben gefüllt wird. Das Gebäude wird von der Stadt zur Nutzung im Erbbaurecht mit einer Vertragslaufzeit von 60 Jahren vergeben. Das Mindestgebot für die Interessenten betrug bei der Ausschreibung 250.000 Euro. Zusätzlich zu dem einmaligen Kostenaufwand fällt ein jährlicher Erbbauzins an. Dieser wird sich laut Stadt abhängig von der Nutzung auf circa 19.000 Euro pro Jahr belaufen.

Den Mindestaufwand für eine Wiederinbetriebnahme des Gebäudes schätzt die Stadt zudem auf rund 500.000 Euro – damit müssten Versorgungsleitungen und Installationen erneuert sowie die gesamte Heizungsanlage ausgetauscht werden. In der Villa lebte zuletzt von 1985 bis 2016 der Bildhauer Klaus Horstmann-Czech.