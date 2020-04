Bilder wie diese wird es in diesem Jahr nicht geben: Im vergangenen Jahr kamen die Gläubigen der Heidelberger Ahmadiyya-Gemeinde im Ramadan zum großen Fastenbrechen zusammen. Wegen der Corona-Pandemie essen die Familien in diesem Jahr nun zuhause. Fotos: privat

Von Denis Schnur

Heidelberg. Für Muslime ist es die wichtigste Zeit im Jahr: Donnerstagabend begann für die meisten von ihnen der Fastenmonat Ramadan, an dem die Gläubigen tagsüber nichts essen und trinken – und dafür abends zum Fastenbrechen zusammenkommen. Während der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr jedoch vieles anders, erklärt Wadjih Uddin Chaudry im RNZ-Interview. Der 28-Jährige ist seit 2018 Imam der Heidelberger Ahmadiyya-Gemeinde. Bei dieser islamischen Glaubensgemeinschaft beginnt der Fastenmonat erst am Samstag.

Herr Chaudry, normalerweise sind Moscheen im Ramadan so voll wie nie, jetzt sind sie geschlossen. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in den Fastenmonat?

Wir verstehen die Regelungen, die getroffen wurden, um das Virus an der Ausbreitung zu hindern. Und wir halten uns natürlich daran. Denn als Muslime ist es unsere Pflicht, auf den Staat zu hören. Das heißt aber auch, dass wir den Ramadan in diesem Jahr nicht wie sonst feiern können. Und da verspüren wir Trauer. In der muslimischen Kultur sind Kontakt und Nähe sehr wichtig, das fehlt uns. Aber wenigstens gibt uns die digitale Welt die Möglichkeit, zu Hause zusammenzukommen.

Wie kann ich mir das vorstellen?

Imam Wadjih Uddin Chaudry. Fotos: privat

Normalerweise kommen wir während des Ramadans jeden Abend kurz vor dem Fastenbrechen in der Moschee zusammen, um über den Koran zu sprechen. Das ist im Moment nicht möglich. Deshalb weichen wir auf das Internet aus, sprechen über Zoom oder Skype. Das ist nicht dasselbe wie eine Zusammenkunft in der Moschee, aber man hat trotzdem das Gefühl des Zusammenlebens, und die Gemeindemitglieder haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das machen wir auch jetzt schon.

In Ihrer Gemeinde gibt es auch ältere Gläubige. Klappt das bei denen auch?

Aller Anfang ist schwer – das traf auch hier zu. Zu Beginn haben viele Ältere gesagt: Wie sollen wir das machen, Herr Imam? Deswegen gibt es neben der Video- auch eine Telefonkonferenz. Das hat auch bei den Älteren gleich gut funktioniert. Mit der Zeit waren sie aber dann neugierig und wollten auch das Gesicht des Imams sehen. Also haben wir es ihnen erklärt. Viele haben auch jüngere Kinder, die ihnen geholfen haben. Jetzt nehmen 50 bis 60 Familien an den Videokonferenzen teil und einige sind immer noch per Telefon zugeschaltet.

Aber das eigentliche Fastenbrechen wird dann nicht gemeinsam gefeiert?

Nein, das macht jeder zuhause individuell mit seiner Familie. Aber das muss nicht schlecht sein. Natürlich ist es sehr schade, dass die Moscheen geschlossen sind. Aber dafür können wir in jedem Haus eine neue kleine Moschee eröffnen. Ich kann zuhause mit meiner Frau beten, andere sind zu fünft in der Familie und beten gemeinsam.

Ist die Corona-Krise überhaupt eine gute Zeit zum Fasten? Schließlich kann das den Körper zusätzlich schwächen.

Das Fasten ist ein wichtiger Teil des Glaubens. Aber im Koran steht auch, dass Kranke und Reisende nicht fasten sollen, um sich nicht zu schwächen. Aktuell gilt das vor allem auch für unsere älteren Gemeindemitglieder. Wer ein schwaches Immunsystem hat, sollte auf das Fasten verzichten und stattdessen die anderen Gebote befolgen. Beim Ramadan geht es nicht nur um das Fasten, sondern darum, Gott näher zu kommen. Dazu gehört zum Beispiel auch das Koranlesen, das Beten oder das Verteilen von Almosen.

Denken Sie, dass wegen Corona weniger Menschen fasten?

Das glaube ich eher nicht. Wer fasten kann, wird auch fasten. Wir haben viele junge Mitglieder, die sehr fit sind. Da sollte das keinen großen Einfluss haben.

Abgesehen von den Gottesdiensten: Wie beeinflusst die Pandemie ihre Gemeinde?

Sehr! Als Muslime haben wir die Pflicht, an unsere Mitmenschen zu denken. Dazu nähen wir zur Zeit etwa Behelfsmasken. Unsere Frauenorganisation hat damit vor Wochen angefangen. Jetzt wo die Maskenpflicht kommt, hilft auch unsere Jugendorganisation. So konnten wir schon Masken an die Caritas in Heidelberg sowie an die Rathäuser in Eppelheim und Schwetzingen geben, damit die sie an Bedürftige verteilen.

Sie sind auch der Seelsorger in Ihrer Gemeinde. Wie sehr geht diese Zeit Ihren Gläubigen nahe?

Ich rufe die Mitglieder regelmäßig an. Und da hört man schon raus, dass viele traurig sind, weil sie etwa ihre Freunde nicht besuchen können. Aber viele können jetzt mehr Zeit mit der Familie verbringen. Das hat auch Vorteile.

Der Ramadan geht bis Ende Mai. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dann wieder gemeinsam in der Moschee zu feiern?

Die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Aber es gab ja einen Grund, warum die Gotteshäuser geschlossen wurden. Und auch in einem Monat wird weiter die Gefahr bestehen, dass zu viele Menschen zusammenkommen und so das Virus wieder verbreitet wird. Wenn aber der Staat uns sagt, wir dürfen öffnen, wenn wir bestimmte Auflagen erfüllen, machen wir das gerne. Denn natürlich hoffen wir, dass bald wieder Menschen in den Gotteshäusern zusammenkommen dürfen – wenn dann auch in Maßen und nicht mit allen 600 Gemeindemitgliedern gleichzeitig.