Heidelberg. (jola) Sie sollen in zwei Wohnungen eingebrochen sein und sie verwüstet haben. Eine war wegen des Wasserschadens nicht mehr bewohnbar, in der anderen war eine klebrige Flüssigkeit verteilt worden. Das meiste von Wert war weg. Am Montag vergangener Woche hatte der Prozess gegen zwei Männer im Alter von 19 und 24 Jahren, denen diese Einbrüche vorgeworfen werden, am Amtsgericht begonnen. Am Mittwoch sollte das Urteil fallen, doch dann kam es anders: Richterin Nicole Bargatzky setzte das Verfahren aus. Es wird wohl frühestens im Oktober wieder einen Termin geben. Der Prozess muss dann von vorne beginnen. "Ich habe keine andere Möglichkeit", erklärte Bargatzky gestern.

Ein Zeuge – ein Nachbar des Familienvaters, dessen Wohnung unter Wasser gesetzt wurde – wurde am Mittwoch dazu befragt, was er in der Tatnacht mitbekommen habe. Dabei erklärte der, den 24-jährigen Angeklagten – sie sind ebenfalls Nachbarn – an der Stimme erkannt zu haben. Der habe sich mit mehreren anderen vor dem Haus aufgehalten. Auf Nachfrage eines Verteidigers stellte sich dann heraus, dass der Bruder des Zeugen sich ebenfalls dort unten aufgehalten hatte. Gerade im Hinblick auf die Frage, ob auch der andere Angeklagte dort gewesen ist, wollte Bargatzky den neuen Zeugen hören. Doch es stellte sich heraus, dass dieser beruflich bedingt nicht im Gericht erscheinen konnte: Er sei Bademeister und stehe "allein am Beckenrand", erklärte der Bruder.

"Es kann auf die Vernehmung dieses Zeugen nicht verzichtet werden", erklärte Richterin Bargatzky. Sie hatte bereits beim Prozessauftakt darauf hingewiesen, dass kein dritter Verhandlungstag möglich sein wird: Bis Mitte September seien keine Termine mehr frei, dann sei sie im Urlaub. Weil eine Hauptverhandlung in der Regel nicht länger als drei Wochen unterbrochen werden darf, muss der Prozess dann neu begonnen werden.

Der 19-Jährige war bereits am 10. August unter anderem wegen Nötigung und Beleidigung verurteilt worden. Gegen das Urteil legte der 19-Jährige allerdings Berufung ein. Dieser Prozess wird ebenfalls neu aufgerollt – allerdings am Landgericht, bei einem anderen Richter.