Von Sarah Hinney

Heidelberg. Papiertüte oder wiederverwertbares Plastiknetz? Glas oder Tetrapack? Welche Verpackung ist nachhaltiger? Diese Fragen beschäftigen nicht nur zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch Hersteller und die Forschung. Die Stadt Heidelberg wird in den nächsten drei Monaten Teil eines Projekts, das sich intensiv mit der Reduzierung von Verpackungen im Einzelhandel auseinandersetzt.

Hintergrund ist, dass Plastikmüll in der Umwelt zu einer immer größeren Belastung für die Ökosysteme der Welt wird – und der Einsatz von Kunststoff bei Verpackungen gleichzeitig zunimmt. Die Bürgerschaft kann sich im Rahmen des Projekts informieren und aktiv beteiligen – im Verpackungslabor Heidelberg.

Hintergrund Wer dabei ist: 13 Geschäfte in Heidelberg machen mit beim Verpackungslabor: Alnatura, Annas Unverpacktes, der dm-Drogeriemarkt, Fair & Quer Naturkost, der Una Tierra Weltladen, der Mitohne Unverpackt Laden, der Heidelberger Zuckerladen, Vierling, Wolkenseifen, der Weltladen Heidelberg, der Effata Weltladen, La Casaverde und BioBasis Sebastian Klassen. Zudem ist die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg mit im Boot. Überregionale Partner sind Memo, der Unverpackt Verband, Zalando, Avocado Store und der BUND. Was jeder tun kann: Unter https:// survey.lamapoll.de/Verpackungslabor können Bürgerinnen und Bürger an einer wissenschaftlichen Umfrage teilnehmen, die vom IÖW ausgewertet wird. Die Ergebnisse sollen Hinweise darauf geben, wie Kommunen und Unternehmen künftig Verpackungsmüll reduzieren können. Wo es mehr Infos gibt: Auf der Internetseite www.plastik-reduzieren.de sind alle Informationen zum Projekt gebündelt. Überdies finden Interessierte Tipps für verpackungsarmes Einkaufen, Infografiken und Ökobilanzen für unterschiedliche Verpackungen und Produkte. Das Projekt Innoredux läuft seit 2019 und noch bis 2023, das Verpackungslabor in Heidelberg bis 31. Juli 2021. (shy)

Das Forschungsprojekt Innoredux des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und des Instituts für Energie und Umweltforschung Heidelberg (IFEU) will von Mai bis Ende Juli Verbraucherinnen und Verbrauchern unter dem Motto "Alles drin, wenig drum" ermöglichen, verschiedene Verpackungslösungen zu vergleichen und sich über deren Nachhaltigkeit zu informieren. Gefördert wird das Forschungsprojekt über drei Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) innerhalb des Forschungsschwerpunkts "Plastik in der Umwelt – Quellen, Senken, Lösungsansätze".

Mit den beiden Forschungsinstituten kooperieren nicht nur die Stadt Heidelberg und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Heidelberg, sondern auch 13 Geschäfte im Stadtgebiet. Vorgestellt wurde das Projekt im Rahmen einer Pressekonferenz in den Räumen der Abfallwirtschaft. Klimaschutz-Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain betonte: "Trotz eines Grundbewusstseins für die Problematik steigt der Pro-Kopf-Verbrauch von Verpackungsmüll." Großen Einfluss darauf habe Heidelberg als Kommune nicht. Umso schöner sei es, dass die Stadt nun ein Teil dieses Netzwerks sei.

Konkret werden die 13 Heidelberger Läden verschiedene Verpackungslösungen für Lebensmittel, Wasch- und Kosmetikprodukte und Bürobedarf präsentieren. Jeder, der will, kann sich vor Ort darüber informieren, wie nachhaltig die Verpackungen jeweils sind, Alternativen bewerten und an einer Befragung teilnehmen. Begleitet wird das Projekt von einer Plakataktion.

"Uns interessiert vor allem, wie die Verpackungen bei den Kundinnen und Kunden wahrgenommen und genutzt werden und welche Erfahrungen die teilnehmenden Geschäfte machen", sagt Frieder Rubik, Projektleiter vom IÖW. Andreas Detzel (IFEU) betont: "Verpackungen sind ein Mittel zum Zweck. Sie schützen – auch beim Transport – und sind Informationsträger." Auf der anderen Seite stünden Müllaufkommen und Energieverbrauch. Das Verpackungslabor soll Lösungswege für diesen Zielkonflikt aufzeigen, der ökologische Vorteil dabei garantiert sein.

Andreas Wille, Inhaber von "Annas Unverpacktes" ist Feuer und Flamme für das Projekt: "Seit fast sechs Jahren experimentieren wir im hauseigenen Verpackungslabor, unserem Unverpacktladen. Wir freuen uns, dass der Laborraum jetzt so viel größer geworden ist." Müllvermeidung hat auch für das Drogerieunternehmen "dm" höchste Priorität, betont Dagmar Glatz. Und Isabell Kuhl von Alnatura sagt: "Wir möchten für Alnatura Stück für Stück umweltschonendere Verpackungen auswählen und uns dabei an der tatsächlichen statt der gefühlten Nachhaltigkeit orientieren." Neben den Aktionen in den Geschäften sind Veranstaltungen der Stadt und des BUND geplant.