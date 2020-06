Heidelberg. (dns) Es ist klein und für viele ungewohnt. Aber seit der vergangenen Woche hat Heidelberg wieder ein Kino – ein Autokino im "HeidelGarden" im Neuenheimer Feld. Vor allem am Wochenende war der Andrang groß, als dort "Bad Boys" und der "Joker" spät am Abend liefen. In seiner zweiten Woche zeigt das provisorische Autokino weiter aktuelle Werke wie den Beatles-Film "Yesterday" und "Das perfekte Geheimnis", aber zum Beispiel auch den Konzertfilm "Rammstein: Paris". Das Programm gibt es unter www.cinegarden.de. Die RNZ verlost jetzt unter ihren Lesern den Eintritt für drei Autos mit je zwei Insassen für einen Film nach Wahl.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702321 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TICKET mit dem Kennwort AUTOKINO sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Donnerstag, 4. Juni, 13 Uhr, geschaltet. Die Kinobetreiber melden sich bei den Gewinnern. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dt. Festnetz – aus dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. Kosten pro SMS 0,50 Euro. Mit Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Hinweise zu Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz auf www.rnz.de/datenschutzhinweise-gewinnspiele)