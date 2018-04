Heidelberg. (ani) Der Verkehrsinfarkt im Neuenheimer Feld ist längst Realität - und jetzt reagiert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit einer besonderen Maßnahme: Seit Anfang dieser Woche sind drei zusätzliche Busse auf den Linien 31 und 32 im Einsatz. Sie werden unter anderem im Feierabendverkehr montags bis freitags zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr eingesetzt.

"Die Busse dienen in erster Linie dazu, unseren eigenen Fahrplan zu stabilisieren", erklärt RNV-Sprecher Moritz Feier. Durch sie soll vor allem eines verbessert werden: die Pünktlichkeit. Denn die Busse verdichten den Fahrplan nicht, "sie sind quasi ein Puffer", sagt Feier. Vereinfacht ausgedrückt heißt das: Wenn ein Bus der Linie 31 oder 32 mit Verspätung an seiner Endhaltestelle ankommt und dann ebenfalls mit Verspätung direkt weiterfahren müsste, kann einer der drei zusätzlichen Busse eingesetzt werden. Der Fahrplan sei durch die neuen Fahrzeuge so stabilisiert worden, dass Verspätungen auf den betroffenen Linien im Neuenheimer Feld abgefangen werden könnten.

Die RNV kostet das in diesem Jahr - nur für die Busse - 150.000 Euro mehr. "Die Maßnahme ist aber eine direkte Reaktion auf die sehr, sehr angespannte Situation im Neuenheimer Feld", sagt Feier. Ob der Verkehr dadurch allerdings merklich entlastet werde, sei fraglich. Vielleicht könne man so ein paar Pendler dazu bewegen, auf den Öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. "Das ist alles, was wir im Moment tun können", so der RNV-Sprecher. Erst einmal seien für die nähere Zukunft auch keine weiteren Veränderungen geplant. Einfach noch mehr Busse im Neuenheimer Feld fahren zu lassen, hält Feier nicht für sinnvoll. Zum einen sei die Anzahl der Busse auch bei der RNV "endlich". Zum anderen bringe es auf den ohnehin vollen Straßen auch nichts mehr.

Allerdings wird die RNV auch in den Prozess für den Masterplan für das Neuenheimer Feld mit einbezogen. Am vergangenen Mittwoch startete dieser mit der ersten groß angelegten Bürgerbeteiligungsveranstaltung.