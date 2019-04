Von Micha Hörnle

Heidelberg. Es ist wieder die Stadthalle: Vor noch nicht einmal einem Jahr wurde die Fahrbahn der B 37 an der Stadthalle saniert, und jetzt ist hier wieder Baustelle - mit genau denselben Folgen: Der Verkehr am Bismarckplatz brach völlig zusammen, es gab lange Staus auf dem Bergheimer Teil der B 37 und teilweise auch auf der Theodor-Heuss-Brücke. Die Situation war so akut, dass die Polizei zwischen 7.30 und 10 Uhr eingreifen musste und den Verkehr an der Auffahrt zum Bismarckplatz regelte. Am Nachmittag entspannte sich die Situation wieder, um im Feierabendverkehr erneut zu eskalieren. Es waren, trotz der Osterferien, dann doch mehr Autos unterwegs, als die Stadtverwaltung gehofft hatte. Verschärfend hatte sich wohl ausgewirkt, dass momentan der S-Bahn-Verkehr zwischen Neckargemünd und Heidelberg durch Busse ersetzt worden ist und wohl etliche Bahnfahrer aufs Auto umgestiegen sind.

Immer wieder gab es Touristenbusse, die die Schilder an der B 37 in Höhe Bismarckplatz "Verbot der Einfahrt - Stadthalle und P 8 frei" ignorierten und hofften, es würde geradeaus in Richtung Karlstor schon irgendwie weitergehen. Die hielten oft ratlos an der Stadthalle und versuchten zu wenden. Tatsächlich können Autos weiterhin zum Stadthallen-Parkhaus (P 8) fahren - und zwar direkt am Eingang der Stadthalle vorbei (und nicht wie früher hinter dem Montpellierpark). Allerdings müssen sie dann eine scharfe Kurve zur Tiefgarageneinfahrt nehmen. Apropos scharfe Kurve: Der beliebte Weg von der B 37 zur Theodor-Heuss-Brücke (über die Rampe des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums) ist nach wie vor möglich. Und so ist auch das Kraus-Parkhaus (P 6) weiterhin erreichbar.

Ein Polizeisprecher sagte auf RNZ-Anfrage, dass die Beschilderung missverständlich gewesen sei und nachgebessert werden soll, wie eine Besprechung von Stadt und Polizei am Nachmittag ergab. Eine Stadtsprecherin kündigte an, dass man darüber nachdenke, die Grünphasen am Bismarckplatz anzupassen - denn schließlich floss dort der Verkehr kaum ab. Sie ging davon aus, dass sich "alles in den nächsten Tagen einpendelt". Die Polizei gab indessen den Rat, in den nächsten Tag die Innenstadt zu meiden.

Die Baustelle an der Stadthalle besteht aus drei Teilen: Der Platz oberhalb des neugestalteten Neckarlauers - hier machen auch die Schiffe der Weißen Flotte fest - wird neu angelegt. Zudem müssen drei Rohre, die zur Böschung hin, also zum Neckarlauer, entwässern, verlegt werden. Und drittens wird eine Fahrspur am St.-Vincentius-Krankenhaus saniert. Zumindest die Kanalarbeiten hätte man schon im letzten Jahr erledigen können, wie am gestrigen Montag ein Vorarbeiter der RNZ sagte: "Aber da wusste man noch nicht, dass der Neckarlauer neu gemacht werden soll." Eine Stadtsprecherin verwies darauf, dass die Fahrbahnsanierung während der Pfingstferien 2018 aus Gründen der Verkehrssicherheit unaufschiebbar gewesen sei.

Die Verkehrslage am gestrigen Montag im Zentrum könnte der Auftakt zu noch größerem Ungemach für die Autofahrer werden: Noch ist die B 37 bis Sonntag nur halbseitig in Richtung Karlstor gesperrt, in der zweiten Osterferienwoche, vom 22. bis zum 26. April, wird sie komplett dicht gemacht.