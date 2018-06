Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg-Bahnstadt. Was da aus der Küche kommt, sieht "superlecker" aus - um das in allerlei Kochsendungen gängige Attribut mal an dieser Stelle zu benutzen. Im Herzen der Bahnstadt, im Bürgerzentrum B3, eröffnete kürzlich ein veganes Bistro unter dem Namen "Alge", in dem die Gäste den Tag mit einem Bauernfrühstück beginnen können, zu dem wie im "Original" Kartoffeln gehören, aber Kichererbsen statt Eier mit Speck - für 7,90 Euro. Hirse und Buchweizen kommen ins Müsli, das mit Kokos-Joghurt serviert wird. Kokos, Ananas, Datteln und Aprikosen passen gut in die Curry-Linsensuppe, Tomaten und Basilikum rundet das Risotto ab.

Ansonsten setzt die Bistro-Betreiberin Anke Heines vor allem auf regionale Produkte und saisonale Gerichte. Als Getränk empfehlen sich die hausgemachten Eistees - übrigens kaltgebraut, daher weniger Koffein und weniger bitter (wie beim grünen Eistee mit Kaktusfeige für 3,90 Euro).

Die 53-Jährige, eigentlich Physikerin von Beruf, erfuhr am eigenen Leib, dass gesundes Essen gesundheitliche Probleme beseitigen kann. Sie selbst sagt über sich: "Die Eröffnung eines veganen Bistros war ein Herzenswunsch von mir, daher habe ich in Heidelberg einen Ort geschaffen, an dem man wirklich gut und in toller Atmosphäre essen kann." Veganes Essen habe für sie nichts mit Verzicht zu tun, sondern mit Genuss.

Und was ist in der "Alge" außer Fleisch und tierischen Produkten sonst noch tabu? Zucker, Tofu, Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker. Anke Heines gehört zur "Alge-Initiative", die 2014 von einem engagierten "Rohköstler" namens Jürgen Gratze aus Gelsenkirchen ins Leben gerufen wurde und die in Deutschland, Österreich und der Schweiz inzwischen rund 100 professionelle Anhänger hat. Der Gründer unterstützt Restaurants, die die nach seinen Prinzipien arbeiten, ähnlich wie bei einem "Franchise-Unternehmen" in allen Geschäftsbereichen wie Marketing, Controlling und Inventar.

Außerdem liefert er ihnen immer wieder neue Rezepte für ihre Speisekarte. In der Bahnstadt bietet Anke Heines inzwischen Frühstück, leichtes Mittagessen, Menüs am Abend auch vegane Weine an. Denn was viele nicht wissen: Winzer setzen tierische Klärmittel ein, um Weine von Trübstoffen zu befreien und sie zu filtrieren.

Zur Eröffnung gab es ein Gewinnspiel, bei dem neben dem Verzehrgutschein für das neue Restaurant in der Bahnstadt die Teilnahme am nächsten "Alge-Tag" zu den Preisen gehörte. So warb Anke Heines für "roh veganes Essen", das in der Bahnstadt künftig alle Generationen genießen sollen. Natürlich sollten auch möglichst viele Gäste aus anderen Stadtteilen und auch aus anderen Städten und Gemeinden kommen, die in ihrem Umkreis noch kein solches Angebot haben.

Generell steht ja tatsächlich die "Alge" (also die aus dem Meer) für gesunde Ernährung oder zumindest für eine Pflanze mit wertvollen Inhaltsstoffen. Und überhaupt: Das Leben auf der Erde soll vor etwa drei Milliarden Jahre mit Meeresalgen begonnen haben.

Info: Bistro "Alge", Gadamer-Platz 1, Internet: www.alge.de/heidelberg, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 23 Uhr.