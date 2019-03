Heidelberg. (hob) Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Juli 2018 hat zu einer Mehrbelastung für die Heidelberger Justiz geführt: Fünf- und Sieben-Punktfixierungen, also die Fesselung von Patienten an Armen und Beinen sowie am Bauch, an der Brust und an der Stirn sind in der Psychiatrie seit 25. Juli nur noch erlaubt, wenn sich ein Richter in der Klinik von der Rechtmäßigkeit dieser Anordnung überzeugt hat.

Konkret heißt das: Der Patient könnte sich oder andere erheblich verletzen oder gefährden könnte, wenn er nicht gefesselt wird. Vorher konnten Ärzte die Fixierung alleine verordnen, vorausgesetzt ein Richter hatte die geschlossene Unterbringung des Patienten angeordnet.

"Über Nacht mussten wir unseren richterlichen Bereitschaftsdienst ausweiten", berichtet Landgerichtspräsident Frank Konrad Brede. Denn im Bezirk der Heidelberger Justiz mit dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch und dem Universitätsklinikum kommen solche Fälle praktisch täglich vor. Der Bereitschaftsdienst ist von 6 bis 22 Uhr besetzt. In der Nacht reicht vorerst noch eine ärztliche Anordnung. Über wie viele Fixierungen die Heidelberger Richter schon entschieden haben, konnte Brede nicht genau sagen.