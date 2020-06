Heidelberg. (hob) Alle Hände voll zu tun hatte die Heidelberger Feuerwehr am Mittwochnachmittag und Abend, nachdem ein heftiges Gewitter mit Starkregen über die Stadt gezogen war. Gegen 18 Uhr schlug ein Blitz in ein Haus in der Handschuhsheimer Zeppelinstraße ein und löste einen Dachstuhlbrand aus. Mit dem Einsatz von zwei Drehleitern konnten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Handschuhsheim die Flammen schnell löschen. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Während des Einsatzes wurde die Straße aber komplett gesperrt.

"Wir haben neben dem Brand auch etliche vollgelaufene Keller", hieß es aus der Leitstelle. Besonders betroffen seien die Stadtteile Ziegelhausen und Schlierbach. Ein Baum stürzte auf die Wilhelmsfelder Straße und musste entfernt werden. Mehrere Kanaldeckel wurden herausgespült. Auch die Schlierbacher Landstraße musste am Abend teilweise gesperrt werden. "Wir sind immer noch im Einsatz und pumpen die vollgelaufenen Keller aus", hieß es von der Feuerwehr gegen 20 Uhr. Eine genaue Schadensbilanz liege noch nicht vor.

Update: Mittwoch, 17. Juni 2020, 20.08 Uhr