Von Marie Böhm

Heidelberg. Was haben ein Musikinstrumentenbauer, zwei Tänzer, drei Künstler, ein Buchverkäufer, ein Biobauer und die Besitzerin eines chinesischen Tee-Studios gemeinsam? Sie alle leben in Heidelberg und sie alle wurden zu Protagonisten verschiedener Dokumentationen, die im Rahmen des Filmprojekts "(Un)Sichtbar" Ende letzten Jahres entstanden sind.

"Es ist uns wichtig, die versteckten Gesichter dieser Stadt zu zeigen. Menschen von Seiten zu zeigen, die man normalerweise nicht sieht. Eben das Unsichtbare sichtbar zu machen", erklärt Organisator Nico Cremer zur Erstvorstellung der Filme im Karlstorbahnhof. In rührenden Szenen und Interviews bekommen die Zuschauer in den rund zehnminütigen Filmen Einblicke in das Leben der Protagonisten. So versteht sich Qian Zheng auf die Kunst der Teezeremonien, Dorothea Bertram kreiert essbare Kunst aus Beeren und Nüssen und Yasin Stern fährt mit seinem Haushuhn Spirelli in den Urlaub.

Vier Ausschnitte aus den verschiedenen Dokumentationen, die von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Heidelbergern gedreht wurden. Mal ging es um Teezeremonien (unten links), mal um ein Haushuhn auf Reisen (oben rechts). Fotos: pr

Die Idee kam ursprünglich von seiner Kollegin Mirela Petrova: "Es ist interessant, diese verschiedenen Lebenswege und Gesellschaftsrollen zu beleuchten", erklärt sie. "Es ist schön, wenn Menschen so von etwas überzeugt sind und etwas darüber zu sagen haben." Zusammen mit drei anderen Teamern organisierten und begleiteten Petrova und Cremer die Teilnehmer in ihrer Arbeit während eines einwöchigen Workshops für Jugendliche und junge Erwachsene.

Ganz einfach war das nicht, denn pandemiebedingt kam es zu einigen Verzögerungen und Organisationsproblemen. "Letztes Jahr waren die Lockdowns sehr plötzlich, deswegen mussten wir in letzter Minute umplanen", erzählt Cremer: "Wir haben das dann nur mit Hilfe geschafft." Der Workshop wurde vom Verein Luca Heidelberg, Mosaik Deutschland und dem Bundesfamilienministerium unterstützt. "Dafür sind wir auch sehr dankbar", betont Cremer: "Nur so konnten wir die kostenlose Teilnahme ermöglichen."

Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Die 17 Teilnehmer im Alter von 14 bis 23 Jahren brachten Begeisterung mit und machten wertvolle Erfahrungen durch die Arbeit mit der Filmografie: "Mich hat es dazu gebracht, weiter mit der Kamera zu arbeiten", erzählt zum Beispiel Florina Del Sante. Sie besucht mittlerweile eine Berufsschule für Grafikdesign. Die Interviews mit den Heidelberger Protagonisten waren für sie sehr beeindruckend: "Ich war mit in der Gruppe, die ‚Raum der Stille‘ über Frau Zhengs Teezeremonien gedreht hat. Das war so ein richtiger Einblick in eine andere Welt. In Frau Zhengs Laden gab es so viele Details, da konnte man sich kaum sattsehen."

Auch Paulina Boppre hat bei dem Workshop gute Erfahrungen gemacht: "Das war auch für die Protagonisten etwas Tolles. Eine Chance, gehört zu werden. Sie sind ja recht unbekannt, machen aber alle so interessante Sachen!" Diese Begeisterung war für Cremer das Beste am Projekt: "Der Austausch mit den Jugendlichen hat zu so viel Dynamik geführt, so viel Leidenschaft. Das war eine tolle Erfahrung."

"Viele der Teilnehmer sind mittlerweile sogar weiter in die Richtung der Filmografie und Mediengestaltung gegangen", erzählt Petrova. "Dass wir so viel Inspiration geben konnten, ist ein großes Geschenk für uns." Für Petrova und Cremer war es ihr erstes Projekt dieser Art. Es war nicht nur für die Jugendlichen eine Lernerfahrung. Petrova: "Ich habe gelernt, was es eigentlich heißt, so eine Idee in die Wirklichkeit umzusetzen. Es hat viel länger gedauert, als ich erwartet hatte." "So ein großes Projekt zu stemmen macht einen im Nachhinein schon weiser", so Cremer. "Das war wirklich viel Arbeit, immer war noch etwas zu erledigen."