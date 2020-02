Von Holger Buchwald und Denis Schnur

Heidelberg. Wie kann sich der Campus im Neuenheimer Feld entwickeln – und dabei klimaneutral werden? Und wie wichtig ist Bernhard Eitel, dem Rektor der Universität, der Klimaschutz überhaupt? Darum geht es im zweiten Teil unseres Interviews - hier geht es zum ersten Teil.

Herr Eitel, beim Masterplanprozess Neuenheimer Feld wird es langsam konkret. Im Mai entscheidet der Gemeinderat, mit welchen Entwürfen der Planer es weitergeht. Welcher ist ihr Favorit?

Es gibt für mich keinen klaren Favoriten. Uns geht es darum, dass wir mit den Ideen, die von den vier Planungsteams kommen, gute Perspektiven für die Wissenschaft in Heidelberg entwickeln. Die Stadtbevölkerung sollte wissen, dass wir ein herausragendes Forschungsumfeld brauchen und dass darüber ein direkter Vorteil für Heidelberg und die Menschen hier erwächst. Als Rektor halte ich mich mit meiner eigenen Meinung zurück, weil ich Mitglied im Lenkungskreis bin. Die Entscheidung muss der Gemeinderat fällen.

Bei den Entwürfen gibt es große Unterschiede: Kerstin Höger etwa setzt auf einen sehr nachverdichteten Campus.

Ob es jetzt der Entwurf von Frau Höger ist oder der der anderen Planungsteams: Es gibt kein Konzept, das die Universität eins zu eins umsetzen könnte. Viele Ideen sind interessant, finden aber ihre Grenzen an der Machbarkeit.

Nämlich?

Wenn Sie unbegrenzt verdichten, haben Sie viele Probleme, unter anderem mit Klima und Energie. Dasselbe gilt, wenn Sie unbegrenzt Verkehr in den Campus bringen wollen. Der Campus muss ein Campus bleiben. Die Protagonisten, die sich über das Mathematikon aufgeregt haben, weil angeblich wegen des großen Gebäudekomplexes der Campus nicht gut belüftet werde, werden nun nicht alles zubauen wollen. Denn wer alle paar Jahre den Wendehals spielt, hat einen verdrehten Kopf.

Bei einer Zwischenpräsentation hatten alle vier Planungsteams eine Fünfte Neckarquerung als unrealistisch angesehen. Jetzt ist sie bei allen wieder drin. Haben Sie hier interveniert?

Nein, keinesfalls. Aber ich bin nicht unglücklich darüber. Ich glaube, die Planungsteams haben eingesehen, dass es keine Lösung ohne Westanbindung gibt.

Wäre sie als Seilbahn denkbar?

Denkbar ist vieles. Die Frage ist nur, wie realistisch das ist. Wohin soll der Park-and-Ride-Platz? Wie bringt man Tausende Menschen in kurzer Zeit morgens und abends inklusive der Fahrradfahrer auf den Campus? Und wie kann man in welcher Zeit die Seilbahnstationen in neue Gebäude integrieren? Das alles soll und muss die Stadt klären. Sie ist für die verkehrliche Anbindung verantwortlich. Erst wenn sich die Diskussion auf eine Idee konzentriert, werden wir die Perspektive der Wissenschaft einbringen.

Aber der Verkehr ist der zentrale Knackpunkt in der Diskussion.

In der vorlesungsfreien Zeit ist es kein Problem, den Campus zu erreichen. Probleme gibt es vor allem in der Vorlesungszeit morgens zwischen 7.30 und 9.30 Uhr und nachmittags zwischen 15.30 und 17.30 Uhr. Die Diskussion um die Erreichbarkeit muss man auf das angemessene Maß herunterkochen. An anderen Orten in der Stadt wird ein Stau als normal hingenommen.

Eine Vorgabe für die Planer ist auch, dass der Campus klimaneutral wird. Wie wichtig ist Ihnen dieser Aspekt?

Wer sollte etwas dagegen haben? Dieses Ziel ist eine Selbstverständlichkeit. Die Frage ist nur: Wie erreicht man das? Wir haben aktuell einen Sanierungsstau von 700 Millionen Euro in der Uni und 700 Millionen im Klinikum. Und ich weiß gar nicht, wie hoch der Sanierungsstau in den anderen wissenschaftlichen Einrichtungen ist. Hier muss ich auf die Verantwortung des Landes verweisen, dem die Gebäude gehören und das sich um sie kümmert. Ich kann nur sagen: Es gibt dringlichen Handlungsbedarf.

Aber gerade beim Thema Klimaschutz gibt es viele Menschen, die Ihnen vorwerfen, bisher zu wenig getan zu haben.

Ich glaube nicht, dass es viele sind. Es sind wenige, aber die bekommen viel Aufmerksamkeit.

Da sind die "Students for Future". Da ist mit Prof. Mario Schmidt ein Wissenschaftler von außerhalb, und auch Forscher der Uni nehmen das so wahr.

Mit den Studierenden sind wir im Gespräch. Die haben uns einen Forderungskatalog übergeben, darauf werden wir antworten. Aber es ist einfach nicht wahr, dass das Thema keine Aufmerksamkeit erhält. Wir haben seit 2010 das Heidelberg Center for the Environment (HCE). Wir haben in der Exzellenz-Initiative als strategisches Ziel die Umweltorientierung – damals hieß es noch nicht Klimaschutz – in den Mittelpunkt gestellt. Ich kenne keine Universität, bei der Umwelt ein so expliziter Teil der Strategie ist. Die Unterstellung, das würde bei uns keine Rolle spielen, ist schon sehr frech.

Es wirft ja niemand der Uni vor, dass sie inhaltlich zu wenig mache. Die Kritik zielt auf die Umsetzung.

Wir tun auch operativ schon sehr viel: Wir haben vor einigen Jahren unsere Energieversorgung umgestellt. Natürlich ist die Klimaneutralität von Gebäuden ein Problem. Da appellieren wir seit Jahren an das Land, den Sanierungsstau zu beheben. Was neu gebaut oder saniert wird, hat Niedrigenergie- oder Passivstandard. Das Rechenzentrum nutzt seit zwei Jahren die Abwärme der Rechner. Da gibt es praktisch null Energie-Emissionen.

Aber könnte die Uni nicht noch mehr tun?

Man kann immer mehr tun. Aber die primäre Aufgabe der Uni ist, das Thema wissenschaftlich zu bearbeiten und herauszufinden, wie man mit dem Klimawandel umgeht. Denn dass es ihn gibt, kann niemand bestreiten. Wir müssen Instrumente, Verhaltensweisen und Technologien entwickeln, wie wir nachhaltig mit der Erde umgehen. Im Anschluss muss ich Bewusstsein bei den Menschen und politischen Akteuren erzeugen. Das tun wir – unter anderem durch das HCE. Als dritter Schritt kommt die Umsetzung eigener Maßnahmen – das machen wir schon, auch wenn wir den Bereich weiter ausbauen müssen.

Wie erklären Sie sich dann die Kritik?

Da werden von außen ohne Wahrnehmung dessen, was wir tun, Unterstellungen in den Raum gestellt – und das ist schlicht unfair gegenüber allen, die sich an der Universität mit dem Thema beschäftigen.

Aber andere Unis haben zum Beispiel Regeln festgelegt, um die Zahl der Flugreisen zu reduzieren.

Ich bin gegen Symbolpolitik. Man muss schauen, was sinnvoll ist – und was nicht. Wir wollen auch nicht die Zukunftsperspektiven unserer Studierenden oder Nachwuchswissenschaftler einschränken. Dass man etwa durch Videokonferenzen Flugreisen komplett ersetzen soll, halte ich, gelinde gesagt, für Unsinn. Es ist auch widerlegt, dass das immer sinnvoll ist. Wenn jetzt aber Verhaltensänderungen bei Wissenschaftlern gefordert werden, muss man auch Verhaltensänderungen beim Handygebrauch und anderen Dingen fordern.

Aber man könnte als Uni sagen, dass man Inlandflüge nicht finanziert. Wer nach Berlin will, müsste den Zug nehmen.

Dann sind Sie zwei Tage unterwegs. Ich war gestern in Berlin – und bin geflogen. Ich bin 5.45 Uhr los und war um 23.15 Uhr wieder zuhause. Mit dem Zug hätte ich einen Tag früher fahren müssen und wäre erst am nächsten Mittag wieder da gewesen. Die Forderung ist für mich polemisch, weil sie undifferenziert ganze Gruppen diskreditiert und unrealistisch ist. Natürlich sollen wir nur fliegen, wenn es nötig ist, aber wenn wir unseren Einfluss erhalten wollen in der Wissenschaft und bei politischen Entscheidungsträgern, muss man schnell vor Ort sein können. So ein Verbot trifft in der Vielzahl die Engagierten – und die, die nichts tun, profitieren vom Einsatz der anderen und fühlen sich gesinnungsethisch überlegen.