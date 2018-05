Heidelberg. (bik) Dass die Heidelberger Universitätskliniken oft überlastet sind und Jahr für Jahr mehr Patienten betreuen, ist weitgehend bekannt. Doch dass man sich in einer Klinik für eine Operation anmelden will und tagelang das Besetztzeichen hört - oder bei Freizeichen der Telefonhörer nicht abgenommen wird -, das dürfte nicht normal sein.

Einem 66-jährigen Nußlocher ging es so mit der Augenklinik in Heidelberg. Er sollte dort laut seinem Augenarzt telefonisch einen Termin für eine Operation am Augenlid vereinbaren und erreichte niemanden. Als er sich bei der Zentrale meldete und auch dieser Mitarbeiter die Anmeldung nicht entgegennehmen konnte, erhielt er nur den Rat: "Einfach Geduld haben, irgendwann wird es schon klappen." Bei einer Uniklinik sei das nicht nachvollziehbar, fand der Nußlocher Senior.

In einer Stellungnahme für die RNZ verwies die Klinik darauf, dass es für immer mehr Menschen "normal" werde, sich bei Augenproblemen nicht an den Facharzt, sondern gleich an die Universitätsklinik zu wenden. Auch reduziertes Personal durch Krankheit und Ferientermine wurde als Erklärung angeführt, ebenso wie der jüngst gestiegene Bekanntheitsgrad des Klinikchefs Prof. Gerd U. Auffarth durch seinen Auftritt bei "Medizin am Abend" und seinen Platz 2 auf der Liste der weltweit einflussreichsten Augenärzte.

Der Entschuldigung der Verantwortlichen dafür, nicht immer in angemessener Zeit erreichbar gewesen zu sein, folgte aber tatsächlich ganz schnell eine Verbesserung. Die Klinik besitzt jetzt eine E-Mail-Adresse, über die die Patienten Anfragen richten und Termine vereinbaren können: augenklinik@med.uni-heidelberg.de.

In den Unterabteilungen der Augenklinik habe man bereits ein System von internetbasierten Kontaktformularen, Faxanmeldungen durch den zuweisenden Arzt und Spezialtelefonnummern für Terminbestätigungen für Patienten eingerichtet. Man will, so heißt es, "die Erreichbarkeit für den Patienten auf mehreren Wegen sicherstellen", sodass sich der Aufwand verteile und die einzelnen Systeme weniger störanfällig seien.

Die Online-Angebote sind für den Nußlocher Patienten allerdings nicht zugänglich. Er zählt sich zu denjenigen Senioren, die mit dem Computer nicht umgehen können: "Da bräuchte ich meinen Sohn dazu." Das geht wohl noch vielen anderen so. Dazu kommt: Ein Ansprechpartner am Telefon sagt sofort, was Sache ist; der Patient muss dann nicht auf die Rückantwort per E-Mail warten.