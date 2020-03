Heidelberg. (RNZ)

Wie ist die Lage aktuell am Uniklinikum? "Wir sind vorbereitet, alles läuft in geregelten Bahnen", sagt Pflegedirektor Edgar Reisch. Es herrsche keine Panik, alle zögen an einem Strang und die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt laufe hervorragend. Aktuell könnten bis zu zehn Coronavirus-Patienten in einer Quarantäneabteilung in der Inneren Medizin untergebracht werden – nur vier Betten sind momentan belegt, den Patienten gehe es gut. "Diese Kapazitäten können wir jederzeit erweitern." Dabei könne bei Bedarf auch ein Teil der neuen, noch leeren Chirurgie zum Einsatz kommen.

Wie viele Tests und Infizierte gibt es? Knapp 1000 Patienten hat das Uniklinikum – Stand gestern Nachmittag – bisher auf Covid-19 getestet. Über 30 Fälle waren positiv. Aktuell werden an der Uniklinik jeden Tag zwei bis sieben Neuinfektionen festgestellt.

Ist die Gesundheitsversorgung gesichert? Ja, betont das Klinikum. Dem Leiter der Virologie, Prof. Hans-Georg Kräusslich, ist aber besonders wichtig: "Die Versorgung der anderen schwer erkrankten Patienten dürfen wir nicht gefährden. Es gibt weiterhin Menschen mit Lungentumoren, Herzinfarkten oder Schlaganfällen." Die Uniklinik dürfe nicht zum "riesigen Corona-Zentrum" werden, sondern müsse weiter seiner Funktion als einer der größten Maximalversorger Deutschlands nachkommen können. "Deshalb ist elementar, dass Infizierte, denen es gut geht, und die keine Risikopatienten sind, in häusliche Quarantäne kommen, um andere Patienten nicht zu gefährden", so Kräusslich.

Wie werden Patienten in Heimquarantäne betreut? Zuständig ist das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Unterstützt vom Uniklinikum ist dieses telefonisch eng mit den Patienten in Kontakt. Gegen Ende der zweiwöchigen Quarantänezeit kommen eine Krankenschwester oder ein Pfleger vorbei und nehmen Abstriche – ist der Test negativ, wird die Quarantäne aufgehoben.

Wann kommt der Drive-In-Schalter? Die Einrichtung eines Drive-In-Schalters, bei dem durch das Autofenster der Abstrich für den Corona-Test gemacht wird, plant das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises für nächste Woche. Wo genau der Schalter eingerichtet wird, steht noch nicht fest.

Gibt es genügend Test-Kapazitäten? 100 bis 150 Abstriche gebe es derzeit täglich, so Kräusslich: "Die können wir stets bis zum nächsten Vormittag abarbeiten." Aktuell würden Mitarbeiter aus anderen Abteilungen rekrutiert, um beim Testen zu helfen – auch Material werde nachgeordert. "Aber wenn wir jetzt plötzlich 1000 Tests am Tag machen müssten, würden wir das aktuell nicht schaffen", so Kräusslich.

Gibt es ausreichend Beatmungsgeräte? Man habe eine "große Anzahl", so Reisch, bemühe sich aber, die Kapazitäten zu erweitern. So wurden etwa bestellte Geräte für den Chirurgie-Neubau nun früher beim Hersteller angefordert.

Hat das Uniklinikum genügend Intensiv-Betten? Aktuell sind es rund 285, von denen natürlich immer ein Teil in der "normalen" Krankenversorgung gebraucht wird.

Welches Verhalten wird der Bevölkerung empfohlen? Das Uniklinikum empfiehlt die Einhaltung der Hygieneregeln und der Husten- und Nies-Etikette. Händeschütteln und Umarmungen sollte man vermeiden. Virologe Kräusslich persönlich meint: "Jeder Einzelne kann helfen, die Ausbreitung zu stoppen. Und wenn wir das nicht alle tun, wird es schwierig, das Virus einzudämmen." Deshalb plädiert er für die Absage aller nicht unbedingt notwendigen Veranstaltungen und Treffen in größeren Gruppen – besonders natürlich in geschlossenen Räumen.

Sollten die Schulen geschlossen werden? Pflegedirektor Reisch gibt zu bedenken, dass das für Eltern große Betreuungsprobleme mit sich bringen würde – und darunter seien eben auch viele Ärztinnen und Krankenpfleger. Aber auch darauf bereite sich das Klinikum bereits vor. Denn Kräusslich sagt: "Niemand hier bei uns wäre überrascht, wenn die Schulen geschlossen werden. Es könnte sein, dass das notwendig wird." Die Beispiele von Südkorea und China zeigten außerdem, dass solche Maßnahmen das Virus eindämmen könnten.

Welche weitere Entwicklung der Ausbreitung erwartet der Virologe Kräusslich? "Das ist extrem schwer zu sagen." So gebe es zur These, mit der wärmeren Jahreszeit gingen die Infektionen automatisch zurück, ganz verschiedene Daten: "Manche stützen diese These, andere nicht", so Kräusslich. In Wahrheit wisse es keiner. Kräusslich empfiehlt: "Wir müssen mit diesem Nicht-so-genau-Wissen leben und uns auf schlimme Szenarien vorbereiten – dabei sollten wir aber nicht so tun, als wäre es sicher, dass diese auch eintreten." Wichtig sei jetzt, die Ausbreitung zu verlangsamen. Auf einen Impfstoff könne man im Sommer oder Herbst 2021 hoffen. rie

Telefon-Hotline des Gesundheitsamts: 06221 / 522-1881 (täglich ab 7.30 Uhr).