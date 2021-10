Von Anica Edinger

Heidelberg. Der Rektor strahlt. Endlich, nach eineinhalb Jahren coronabedingter Einschränkungen, herrscht wieder Leben auf dem Campus. "Ich begrüße Sie an der Universität Heidelberg in Heidelberg", sagt Uni-Rektor Bernhard Eitel am Montagmorgen – und betont das "in". Vor ihm ein ungewohnter Anblick: 1500 Studentinnen und Studenten drängen sich auf dem Uniplatz – coronakonform mit Maske und 3G-Nachweis. "Die Uni lebt nur durch Sie und mit Ihnen", sagt Eitel zur Menge. "Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Sie wieder bei uns haben."

Diese Semestereröffnung steht ganz im Zeichen der Rückkehr der Studierenden an die Hochschulen im Land. Der Impffortschritt, eine recht entspannte Corona-Lage und nicht zuletzt die neueste Corona-Verordnung haben es möglich gemacht, dass Studenten wieder an Seminaren und Vorlesungen vor Ort an den Universitäten und Hochschulen teilnehmen können, dass das Lehren und Lernen von zu Hause aus größtenteils ein Ende hat. Nicht nur dem Rektor, auch den Dekanen und Prodekanen der zwölf verschiedenen Fakultäten der Ruperto Carola, die ebenfalls bei der Semestereröffnung dabei sind, steht die Freude darüber förmlich ins Gesicht geschrieben.

Rund 5000 Menschen haben sich bislang an der Universität Heidelberg für dieses Wintersemester neu eingeschrieben – mehr als 7610 Menschen sind es insgesamt, die in diesem Herbst ihre akademische Laufbahn an einer Heidelberger Hochschule beginnen. "Ich wünsche Ihnen, dass uns der lebendige Geist durch dieses Präsenzsemester bringen wird", sagt Eitel zu denjenigen Neuankömmlingen, die bei der Semesterbegrüßung dabei sind.

Die letzten eineinhalb Jahre seien gerade für Studierende besonders schlimm gewesen – "schlimmer, als man das in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat", so der Rektor. Er habe immer wieder auf die Politik eingeredet – um wenigstens ein bisschen Präsenz möglich zu machen. Meist ohne Erfolg. Nun sei es endlich so weit. Deshalb appelliert Eitel auch: "Lernen Sie sich gegenseitig kennen. Tauschen Sie E-Mail-Adressen aus." Und: "Lernen Sie, eine Balance zu finden zwischen Stress im Studium und Stress in der Kneipe."

Wir alle seien doch soziale Wesen. Und vom direkten Austausch, von den Diskussionen und dem Beisammensein, davon lebe letztlich auch die Universität. Man könne nun endlich "wieder aneinander wachsen und miteinander lehren und lernen", sagt Eitel. Und damit das auch so bleibt, appelliert er: "Wenn medizinisch nichts dagegen spricht: Lassen Sie sich impfen." Das ginge in den nächsten vier Wochen auch zweimal wöchentlich – dienstags und donnerstags – in der Triplex-Mensa direkt am Uniplatz. Auch die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt adressiert der Rektor. In diesem Wintersemester sei die Lage besonders prekär. Das liege daran, dass nicht nur viele Erstsemesterstudierende in die Stadt strömten und nach Wohnungen suchten, sondern eben auch Studenten, die ihr Studium mitten in der Corona-Zeit begonnen haben – allerdings erst jetzt mit der Lockerung vieler Einschränkungen in die Stadt zögen. Auch das verband Eitel mit einer Aufforderung: "An alle Heidelbergerinnen und Heidelberger: Wenn Sie noch ein Zimmer oder eine Einliegerwohnung freihaben, die sie vergeben können, machen Sie auf sich aufmerksam und melden sich bei uns."

Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck verspricht seinerseits zu diesem Thema, dass die Stadt ihr Bestmögliches tue, um mehr Wohnungen zu bauen. 600 entstünden bereits Jahr für Jahr. Doch für alle Neuankömmlinge in der Stadt genüge das natürlich nicht. Mehr als die Hälfte der gut 40.000 Studierenden in Heidelberg seien Einpendler. Der Stadt sei daran gelegen, das zu ändern. "Wir wollen gerne schauen, dass wir so viele wie möglich von ihnen hier unterbringen", so Odszuck. Denn die Stadt habe die Studierenden in den vergangenen eineinhalb Jahren "wahnsinnig vermisst". Deshalb schließt Odszuck: "Machen Sie Heidelberg zu ihrem Zuhause. Sie werden es nicht vergessen."

Zum Abschluss spielt ein Teil des Universitätsorchesters unter Leitung von Universitätsmusikdirektor Michael Sekulla die Universitätshymne. Die, scherzt der glückliche Rektor Eitel, "müssen Sie jetzt alle auswendig lernen".