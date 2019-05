Heidelberg. (dns) Wie geht es weiter mit dem Semesterticket für die Studenten der Uni Heidelberg? Diese Frage wird seit Dienstag in einer Urabstimmung geklärt, die noch bis morgen läuft. Die Studenten entscheiden darüber, ob der Vertrag für das Ticket für weitere fünf Jahre - bis 2024 - verlängert wird. Die Konditionen dazu wurden in den vergangenen Wochen mit Vertretern der Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) ausgehandelt: Sie sehen vor, dass der Grundbetrag, den jeder Student zu Semesterbeginn zahlen muss, von 25,80 auf 29,30 Euro steigt. Zudem würde der Kaufpreis für das eigentliche Ticket (aktuell: 170 Euro) pro Jahr um 5 Euro steigen.

Darüber hinaus wird darüber abgestimmt, ob die Abend- und Wochenendregelung ausgeweitet wird. Bislang dürfen Studenten ohne Semesterticket ab 19 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen ganztägig kostenlos innerhalb von Heidelberg, Eppelheim, Sandhausen und Leimen fahren. Wenn sie einer Erhöhung des Grundbetrages um weitere 6 Euro (auf insgesamt 35,30 Euro pro Semester) zustimmen, gilt diese Regelung künftig für das gesamte VRN-Gebiet.

Ihre Stimmen können Studenten noch am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag in fünf Wahllokalen in Heidelberg abgeben: In der Neuen Uni, im Kollegiengebäude beim Marstallhof, im Theoretikum (Im Neuenheimer Feld 306), im Campus Bergheim und im Hörsaalzentrum Chemie (im Neuenheimer Feld 252). Die Urabstimmung ist gültig, wenn sich mindestens zehn Prozent der Studenten daran beteiligen.