Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Deutschland macht sich locker. Bundesregierung und Länder weichen die Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie stückweise auf. Ein Fehler, wie Lukas Wagner findet. Der 26-jährige Student ist an infantiler Cerebralparese erkrankt und sitzt seit seiner frühen Kindheit im Rollstuhl. Warum er die Lockerungen kritisch sieht und wie er sich auf ein Leben mit dem Virus einstellt, erzählt er im Interview.

Herr Wagner, die Straßen sind wieder gefüllt, Kinder auf den Spielplätzen und Fußballfans freuen sich über den Start der Bundesliga. Sie sehen die Lockerungen jedoch skeptisch. Warum?

Ich bin durch meine körperliche Behinderung auf den Rollstuhl angewiesen und hab durch eine Frühgeburt ein geschädigtes Lungengewebe. Da das Virus die Lunge befällt, ist es für mich besonders gefährlich. Bei einer Infektion könnte die Erkrankung einen sehr schweren Verlauf nehmen und ich müsste intensivmedizinisch versorgt werden. Eine Infektion wäre im schlimmsten Fall lebensbedrohlich für mich.

Trauen Sie sich noch vor die Tür?

Zu Beginn der Pandemie, als die Infektionszahlen hoch waren, habe ich meine Assistentinnen und Assistenten zum Einkaufen geschickt. Letzte Woche war ich nach langer Zeit mal wieder selber im Supermarkt. Dort musste ich feststellen, dass viele Menschen zwar Mundschutz getragen, sich aber nicht an den Sicherheitsabstand gehalten haben. Ich habe den Eindruck, dass die Maskenpflicht eine Sicherheit vortäuscht, die absolut nicht gegeben ist, und dadurch der empfohlene Sicherheitsabstand nicht mehr eingehalten wird.

Nun gibt es aktuell gerade einmal weniger als 20 aktiv Infizierte in Heidelberg. Bietet das nicht Anlass zur Hoffnung?

Das ist in meinen Augen eine trügerische Sicherheit. Natürlich sind die Fallzahlen im Moment niedrig. Aber aus den Berichten von Virologen und Virologinnen wissen wir auf der anderen Seite auch, dass es sehr schnell wieder kippen kann. Mir wäre es eindeutig lieber gewesen, der allgemeine Shutdown hätte noch zwei bis drei Wochen länger angehalten, sodass man bei einer deutlich niedrigeren Reproduktionszahl an Fällen angelangt wäre und man Infektionsketten wieder hätte nachverfolgen können.

Wie sieht Ihr Leben im Rollstuhl in Zeiten der Pandemie aus?

Ich bin in der besonderen Situation, dass ich in meinem Alltag auf Assistenten und Assistentinnen angewiesen bin. Sie begleiten mich beim Einkaufen, zu Arztterminen und beim Führen des Haushalts. Das heißt, ein Alltag ohne Hilfe ist für mich nicht zu bewältigen. Wir versuchen, die Hygienevorschriften, so gut es geht, einzuhalten, durch vermehrtes Desinfizieren, aber auch Händewaschen. Aber in manchen Situationen ist es schwierig, überhaupt den Sicherheitsabstand einzuhalten, etwa beim Schieben des Rollstuhls oder beim An- und Ausziehen. Da kommen mir die Pflegekräfte automatisch näher als 1,50 Meter Abstand.

Ist dieser enge Kontakt nicht gefährlich?

Natürlich ist das ein weiterer Risikofaktor für mich. Zwar beschränken die Pfleger und Pflegerinnen derzeit ihre Kontakte mit anderen, aber sie haben dennoch weitere Kontakte zu Familie oder Mitbewohnern. Das lässt sich nicht ändern, denn es geht nicht, dass ich nicht unterstützt werde. Ich bin da eben in einem Dilemma, das sich nicht auflösen lässt.

Sind Ihre Assistenten und Assistentinnen zumindest ausreichend geschützt?

Nein. Sie bekommen pro Arbeitstag jeweils eine Papiermaske. Sie haben keinerlei FFP2-Masken. Ich würde mir wünschen, dass es genügend Schutz- und Pflegematerial für ambulante Pflegedienste gibt. Das ist derzeit nicht der Fall. Gleichzeitig darf die Fußball-Bundesliga wieder starten, wo Spieler massenhaft getestet werden. Ich bin zwar Sportfan, aber diese Situation halte ich für paradox.

Werden die Belange von Menschen mit Behinderung in dieser Krise zu wenig wahrgenommen?

Menschen mit Behinderung wurden in der bisherigen Debatte kaum thematisiert. Die Perspektive unserer Gruppe muss aber Bestandteil der Debatte sein. Ich würde mir wünschen, dass etwa das Robert-Koch-Institut uns als besonders gefährdete Gruppe noch einmal besonders in den Fokus nimmt. Denn es gibt eben auch viele junge Menschen wie mich, die bei einer Infektion einen schweren Verlauf zu befürchten hätten.

Das Virus wird so schnell nicht aus der Welt sein. Als besonders gefährdeter Mensch – welche Perspektive hat man da?

Ich gehe davon aus, dass sich die Situation für mich erst wieder entspannen wird, wenn die Aussicht auf wirksame Medikamente da ist oder ein Impfstoff entwickelt ist. Wir wissen alle: Das wird sich bis mindestens Anfang des nächsten Jahres hinziehen. Ich denke, dass die Pandemie in Wellen verlaufen wird. Daher werde ich mich an den aktuellen Fallzahlen orientieren und daran, was das Robert-Koch-Institut vermeldet. Sobald die Fallzahlen wieder steigen werden, werde ich die Wohnung nicht mehr verlassen können.