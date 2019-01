Heidelberg/Zwingenberg. (pol/rl) Am Wochenende wurde die bei Zwingenberg gefundene Frauenleiche als die verschwundene Julia B. identifiziert. Ihr Leichnam wurde am Feldrand in einem Graben an der Gemarkungsgrenze Bensheim/Zwingenberg in unmittelbarer Nähe eines Zwingenberger Gewerbegebiets gefunden. Der Fundort liegt nur wenige hundert Meter von der Ausfahrt der A 5 "Zwingenberg" entfernt.

Die Polizei hat nun weitere Fragen an die Bevölkerung:

> Wer hat seit Samstag 12. August um 6.15 Uhr den abgebildeten Mann gesehen? Von besonderem Interesse ist hierbei der oben beschriebene Bereich.

> Wo und wann - ebenfalls ab Samstag, 12. August, frühmorgens - fiel der Geschäftswagen von Julia B., eine schwarze Mercedes E-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen HD-CS 88, auf?

> Mit wie vielen Personen war das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt besetzt?

> War erkennbar, wer sich im Fahrzeuginneren befand?

Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei unter der 0621/174-5555 anzurufen.