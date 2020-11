Heidelberg. (rie) Die Universität Heidelberg schneidet in der jüngsten weltweiten Hochschulrangliste des britischen Magazins "Times Higher Education" sehr gut ab. So erreicht die Medizin im Ranking nach Fächergruppen zum fünften Mal in Folge deutschlandweit Platz eins. International erreicht die Ruperto Carola Position 36. Dahinter folgen aus Deutschland die Charité Berlin auf Rang 43 sowie die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München auf Platz 45.

In den Lebenswissenschaften kommt die Uni Heidelberg hinter der LMU bundesweit erneut auf Platz zwei. International bedeutet das in diesem Jahr Rang 35, eine Verbesserung um zwei Plätze im Vergleich zum Vorjahr.

In den Naturwissenschaften ("Pyhsical Sciences") belegt die Ruperto Carola erneut hinter den beiden Münchner Universitäten Rang drei und macht weltweit einen Sprung um vier Plätze nach vorne auf Position 28. Die Heidelberger Geisteswissenschaften kommen in Deutschland auf Platz fünf, weltweit auf Rang 33.

In der Gesamtrangliste des "Times Higher Education World University Ranking" zählt Heidelberg mit Rang 42 zu den Top-50-Hochschulen weltweit. Damit konnte sich die Ruperto Carola im Vergleich zu vor zwei Jahren um fünf Plätze verbessern. Allerdings: 2016 war sie schon einmal auf Platz 37 gelandet, das ist ihr bisher bestes Ergebnis. National steht Heidelberg weiter auf Rang drei – abermals hinter der LMU und der Technischen Universität aus München.

Das Ranking basiert unter anderem auf Befragungen von Akademikern sowie Statistiken der Universitäten. Dabei werden Indikatoren in fünf Leistungsbereichen gewichtet: Lehre, Forschung, Zitationen, Aspekte der Internationalisierung sowie Drittmitteleinnahmen aus der Industrie. Im Bereich der Lehre geht etwa in die Untersuchung ein, wie viel Personal pro Student an der Uni arbeiten oder wie hoch der Anteil an Doktoranden ist.