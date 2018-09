Von Denis Schnur

Heidelberg. Für Sommer wie diese haben Anna von Hopffgarten und ihre Familie sich 2017 einen Schrebergarten zugelegt. Das Grundstück ist wenige Hundert Meter von ihrer Wohnung in der Bahnstadt entfernt, hier steht ein Sandkasten für die Kinder, ein Grill, die Wissenschaftsredakteurin hat Obst und Gemüse angepflanzt.

In diesem Jahr kann die Familie den Garten kaum nutzen, weil es vor Tigermücken nur so wimmelt. "Ohne Insektenschutzmittel sind wir sofort völlig zerstochen", erklärt die studierte Biologin. "Die stechen im Minutentakt."

Schon wenn man das Grundstück betritt, hört man die Blutsauger. Überall surrt es, sie umschwirren jeden Menschen sofort. Bis zu den ersten Stichen dauert es trotz Schutz nicht lange. "Anfang letzter Woche habe ich eine in der Kita Schwetzinger Terrasse gefangen", berichtet von Hopffgarten.

Am Freitag dann wurde sie sogar in ihrer Wohnung gestochen. "Ich habe sie gefangen, es ist eindeutig eine Tigermücke. Das heißt, die Tiere haben sich nun tatsächlich schon im Wohnbereich ausgebreitet."

Hintergrund Die Asiatische Tigermücke, Aedes albopictus, ist eine Stechmückenart, die aus Süd- und Südostasien stammt. Sie wird nicht größer als zehn Millimeter und ist damit kleiner als die gemeine Stechmücke. Typisch sind der weiße Streifen auf dem mittleren Körperglied und die schwarz-weiß gestreiften Beine. Die Tigermücke gilt als sehr aggressiv. Das Weibchen sammelt den [+] Lesen Sie mehr Die Asiatische Tigermücke, Aedes albopictus, ist eine Stechmückenart, die aus Süd- und Südostasien stammt. Sie wird nicht größer als zehn Millimeter und ist damit kleiner als die gemeine Stechmücke. Typisch sind der weiße Streifen auf dem mittleren Körperglied und die schwarz-weiß gestreiften Beine. Die Tigermücke gilt als sehr aggressiv. Das Weibchen sammelt den gesamten Tag über Blut durch Stiche. Diese schwellen in der Regel stark an und jucken über mehrere Tage hinweg. Außerdem können die Mücken Krankheiten wie das Dengue- oder Zika-Fieber übertragen - auch wenn das in Deutschland unwahrscheinlich ist. Seit den 90er Jahren verbreitet sich die Mücke weltweit. Mittlerweile ist sie bis auf die Antarktis auf allen Kontinenten vertreten. In Deutschland wurde sie erstmals 2007 bei Weil am Rhein nachgewiesen. Eine größere Population fand man 2015 im Heidelberger Stadtteil Wieblingen, 2017 auch in Handschuhsheim. Mittlerweile wurden die Tiere auch in Neuenheim, der Bahnstadt und im Pfaffengrund gesichtet. dns

Schon 2017 haben die Blutsauger die Bahnstadt-Gärten heimgesucht, in diesem Jahr ging es aber viel früher los - und ist deutlich heftiger. Ihre Kinder nimmt von Hopffgarten nur noch selten mit in den Garten, wenn dann mit Anti-Mücken-Spray - mehrere Flaschen davon stehen immer in der Gartenhütte. "Und trotzdem sind sie von Stichen übersät." Teilweise stechen die Mücken einfach durch die Kleidung - oder suchen eben nach einer Stelle Haut, an der kein Spray ist.

"Die Biester sind clever", weiß auch Dr. Norbert Becker. Der Biologie forscht und lehrt an der Uni Heidelberg zu Insekten, er ist weltweit zur Malaria-Prävention im Einsatz. Er kämpft aber auch in seiner Heimat gegen die Tigermücke: Als wissenschaftlicher Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), die die Stechmückenpopulationen am Oberrhein eindämmen möchte.

Im Frühjahr hat die KABS Heidelberg ins Auge gefasst: Bis Jahresende solle die Tigermücke hier ausgerottet sein, versprach man damals. "Diese Hypothese müssen wir wohl ad acta legen", sagt Becker heute. Zwar habe man die Lage in fast allen Stadtteilen im Griff, "aber die Situation in der Bahnstadt können wir so nicht hinnehmen."

Hintergrund Wie jeder mithelfen kann - Tigermücken gleich melden Die Experten setzen auf die Unterstützung der Anwohner. Das kann jeder Einzelne tun: Gefäße versiegeln: Wassergefäße sollten nicht über längere Zeit offen stehen. Regentonnen kann man mit Moskitonetzen verschließen, Wasserrinnen sollten nicht verstopft sein. Gießkannen, Spielzeug und ähnliches [+] Lesen Sie mehr Wie jeder mithelfen kann - Tigermücken gleich melden Die Experten setzen auf die Unterstützung der Anwohner. Das kann jeder Einzelne tun: Gefäße versiegeln: Wassergefäße sollten nicht über längere Zeit offen stehen. Regentonnen kann man mit Moskitonetzen verschließen, Wasserrinnen sollten nicht verstopft sein. Gießkannen, Spielzeug und ähnliches sollte nicht draußen stehen. Blumentöpfe und Vogelbäder sollten mindestens einmal die Woche gereinigt werden. Zugang gewähren: Mitarbeiter des Institutes für Dipterologie behandeln in betroffenen Gebieten mögliche Brutstätten. Dazu müssen Anwohner sie etwa in ihre Gärten lassen. Tigermücken melden: Neue Populationen finden die Experten nur, wenn ihnen Mückenfunde gemeldet werden. Am einfachsten macht man das per E-Mail an heidelberg@tigermuecke.info, am besten mit einem Foto des Insekts. Tote Mücken kann man auch beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, Kurfürsten-Anlage 38-40, bei Anne Kühn abgeben.

Dass die Tiere in der Gartenkolonie so prächtig gedeihen, hat laut Becker zwei Gründe: "Das heiße Wetter spielte den Tigermücken völlig in die Karten." Und auch der Regen am Wochenende dürfte das Problem verschärft haben. Außerdem vermutet Becker in den Gärten versteckte Brutstätten - etwa unterirdische Zisternen, nicht ganz leere Gießkannen oder lange nicht gereinigte Blumentöpfe.

Diese erschweren die Arbeit der KABS. Denn eigentlich sind die Experten seit Monaten in der Bahnstadt im Einsatz - zuletzt wieder am vergangenen Wochenende. Sie setzen regelmäßig sterile männliche Mücken aus. Dies führt dazu, dass Weibchen unbefruchtete Eier legen. Außerdem setzen sie das Bakterium Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) in Brutstätten aus. Es tötet die Larven ab, bevor sie schlüpfen.

Seit Monaten kämpfen die Mitarbeiter der KABS so gegen die Mückenplage in den Schrebergärten - bislang ohne Erfolg. "Nach unserem subjektiven Empfinden ist es mehr geworden", erklärt von Hopffgarten. Und auch Becker hat festgestellt, dass die Zahl der Tiere in den letzten Wochen zugenommen hat. Und dennoch ist er zuversichtlich: "Ich bin überzeugt, dass wir das in den Griff kriegen. Wir wissen, wo wir bislang nicht reingekommen sind und werden das nachholen."

Doch bis die Maßnahmen greifen, dauere es bis zu sechs Wochen: Schließlich werden die Tiere nicht getötet, nur ihre Fortpflanzung gestoppt.

Spätestens im nächsten Sommer sollen dann auch Anna von Hopffgarten und ihre Familie ihren Schrebergarten wieder ausgiebig nutzen können: "Eine Reduktion um 99 Prozent schaffen wir bis dahin", ist Becker überzeugt.