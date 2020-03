Von Micha Hörnle

Heidelberg. Der kleine Kater Smeg muss Schlimmes durchgemacht haben: Am Rosenmontag wurde er in der Gaisbergstraße (Weststadt) von einer Passantin gefunden: Ihm wurden an den Hinterbeinen mit Gewalt die Krallen und die letzten Glieder der Zehen entfernt. Das Tier war völlig verdreckt und wurde von heftigen Schmerzkrämpfen geschüttelt, als es in die Tierklinik gebracht wurde und sich Tierärztin Claudia Veit seiner annahm. Sie hat schon seit 1993 ihre eigene Praxis in Handschuhsheim – aber so etwas hatte sie auch noch nicht gesehen: "Das sieht für mich nicht nach einem Unfall aus, sondern nach ausgesprochener Brutalität. Die Zehen muss jemand mit einem scharfen Instrument abgekniffen haben." Auch die Landestierschutzbeauftragte, die zufällig in der letzten Woche in Veits Praxis war, hat keine andere Erklärung als bewusste Tierquälerei.

In den ersten Tagen war sich Veit gar nicht so sicher, ob Smeg – diesen Namen bekam er vom Tierheim – diese schweren Verletzungen, die sich "hoffnungslos entzündet" (Veit) hatten, überleben würde. Aber der Kater – Veit schätzt sein Alter auf etwas mehr als ein Jahr, er wäre also ein "junger Erwachsener" – ist ein Kämpfer. Vollgepumpt mit Antibiotika und Schmerzmitteln begann er nach einigen Tagen wieder zu fressen – und nun bangt auch Veit nicht mehr um das Tier: "Es geht ihm wieder deutlich besser. Er wird das Ganze überleben, aber welche Behinderungen zurückbleiben, das kann man noch nicht sagen."

Wahrscheinlich wird sich der Kleine schon einigermaßen bewegen können, aber auf Bäume klettern ist wohl nicht mehr drin. Zwar gäbe es durchaus Kunstkrallen – also Prothesen – für den Kater, doch erstens seien diese ziemlich teuer, "und dazu braucht man auch ein sehr kooperatives Tier", wie Veit sagt. Im Moment wirkt Smeg noch ziemlich verstört – was einerseits an seinen traumatischen Erfahrungen liegt, aber vielleicht auch daran, dass er kein Hauskater sein könnte. Jedenfalls ist er weder kastriert noch gekennzeichnet – und so gibt es auch keine Hinweise darauf, wer ihm diese schrecklichen Verletzungen zugefügt haben könnte.

Veit hat mittlerweile Anzeige wegen Tierquälerei erstattet – und sie hofft sehr, dass sich jemand meldet, der etwas von Smegs Leid mitbekommen haben könnte. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim bestätigte der RNZ, dass die Anzeige eingegangen sei und bearbeitet werde. Tierquälerei ist in Heidelberg – zumindest gemessen an der Zahl der Anzeigen – relativ selten: Im letzten Jahr gab es vier: Im Mai wurden an einem Feldweg bei Leimen zwei tote Tauben – bei einer fehlte der Kopf – gefunden; im Juli wurde in Rohrbach ein Hund einfach in die Luft geworfen, beim Aufprall auf die Erde brach er sich ein Bein; im September wurden abermals in Rohrbach mit Nägeln gespickte Hundeköder ausgelegt; und schließlich wurde im Oktober am Hang in Ziegelhausen ein Lamm so schwer verletzt, dass es verendete. In einem Fall – dem der Nagelköder – konnten Tatverdächtige ermittelt werden. Generell geht der Polizeisprecher von "einer eher niedrigen Aufklärungsquote bei Fällen von Tierquälerei" aus.

Auch Veit hört immer mal wieder Fälle von Tierquälerei. Es wird beispielsweise mit einem Luftgewehr auf Tiere geschossen. Aber eine bewusste Amputation von Gliedmaßen, das hat sie doch erschreckt – zumal das nur der Anfang sein könnte: "Was mit einer Quälerei von Tieren beginnt, endet oft bei der von Menschen."